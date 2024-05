Stiri pe aceeasi tema

- Iata cum a procedat Sony in trimestrul incheiat in martie, fata de estimarile consensului LSEG: Veniturile au atins 3.500 miliarde de yeni (22,4 miliarde de dolari), fata de 2.890 miliarde de yeni asteptate. Profit operational este de 229,4 miliarde de yeni, fata de 236,81 miliarde de yeni asteptati.…

- Iata cum a evoluat Warner Bros. Discovery, in comparatie cu estimarile analistilor chestionati de LSEG: pierdere pe actiune: 40 de centi fata de pierderea de 24 de centi asteptata; venituri: 9,96 miliarde USD fata de 10,231 miliarde USD estimate. Warner Bros. Discovery – care detine serviciul de streaming…

- Cei doi mari producatori auto din Europa au suferit o incetinire in primele trei luni ale acestui an, deoarece cererea mai mica in China și pe continent a lovit industria, scrie Financial Times. La Volkswagen, profitul grupului in cele trei luni pana la 31 martie a scazut cu o cincime fața de aceeași…

- Rezultatele evidentiaza declinul dramatic al Gazprom, care de la prabusirea Uniunii Sovietice a fost una dintre cele mai puternice companii ale Rusiei, adesea folosita ca parghie pentru a rezolva disputele cu vecinii sai, precum Ucraina si Moldova. Analistii se asteptau la un profit net de 447 de miliarde…

- Compania chineza de telecomunicatii Huawei a declarat vineri ca profitul sau net pentru 2023 s-a dublat, datorita ofertelor mai bune de produse, relateaza CNBC. Compania a atribuit, de asemenea, profitul mai mare cresterii veniturilor anuale de 9,6%, la 704,2 miliarde de yuani (99,18 miliarde…

- Compania a atribuit, de asemenea, profitul mai mare cresterii veniturilor anuale de 9,6%, la 704,2 miliarde de yuani (99,18 miliarde de dolari). Profitul net a crescut cu 144,5% fata de anul anterior, la 87 miliarde de yuani (12 miliarde de dolari). Operatiunile de inalta calitate si vanzarile unor…

- Hidroelectrica, dividende cu randament de 10% Dividendele Hidroelectrica au randament de 10%, la o alocare de 90% din profit, conform raportului emitentului publicat, astazi, 27 martie 2024, pe site-ul BVB. Cel mai mare producator de energie din tara noastra, a raportat pentru anul trecut un profit…

- Castigurile din trimestrul patru inainte de dobanzi si impozite (EBIT) au fost de 4,33 miliarde de euro, cu putin peste asteptarile consensului, ducand suma pentru intregul an la 19,66 miliarde de euro. Veniturile au crescut cu 2% in 2023, la 153,2 miliarde de euro, de la 150 de miliarde in anul precedent.…