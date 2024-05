Stiri pe aceeasi tema

- Starul fotbalului David Beckham va promova platforma internationala de comert electronic a Alibaba, AliExpress, in cel mai mare parteneriat global de ambasador al marcii de pana acum, a anuntat luni divizia de afaceri, citata de CNBC. Acordul vine pe fundalul expansiunii globale rapide a rivalilor din…

- Iata cum a procedat Sony in trimestrul incheiat in martie, fata de estimarile consensului LSEG: Veniturile au atins 3.500 miliarde de yeni (22,4 miliarde de dolari), fata de 2.890 miliarde de yeni asteptate. Profit operational este de 229,4 miliarde de yeni, fata de 236,81 miliarde de yeni asteptati.…

- Iata cum au evoluat rezultatele financiare ale Alibaba in trimestrul incheiat in martie, fata de estimarile consensului LSEG: Veniturile au atins 221,9 miliarde de yuani (30,7 miliarde de dolari), fata de 219,66 miliarde de yuani estimati. Profitul net atribuit actionarilor a fost de 3,3 miliarde de…

- Tesla a inregistrat prima scadere anuala a vanzarilor de la inceputul epidemiei cu COVID-19. In principal, scaderea e cauzata de concurența din partea producatorilor din China, Coreea de Sud si Europa. Vanzarile de mașini electrice Tesla au scazut in primele trei luni ale anului, chiar daca alți producatori…

- Producatorul chinez de drone EHang Holidings a inceput sa vanda pe Taobao, platforma deținuta de catre gigantul Alibaba, taxiul sau zburator model EH216-S pentru 332.100 de dolari, scrie Reuters.EHang a obținut certificarea aprobarii de siguranța din partea autoritații aviatice din China in octombrie.Compania…

- Daca exista un aspect al politicii externe pe care Barack Obama, Donald Trump și Joe Biden il impartașesc, acesta este dorința ca Statele Unite sa paraseasca Orientul Mijlociu. Cele mai recente sondaje arata ca americanii vad China drept cea mai mare amenințare, urmata de Rusia și Coreea de Nord. Iranul…

- Planurile CEO-ului Richard Dickson de a continua cu reinventarea marcilor Gap, in principal Old Navy, au contribuit la stimularea interesului consumatorilor pentru imbracamintea si accesoriile sale. Compania mama a Banana Republic a inregistrato scadere a vanzarilor in ultimele cateva trimestre, deoarece…