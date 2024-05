Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Ligii spaniole de fotbal, Javier Tebas, a declarat, marti, pentru un ziar argentinian ca Kylian Mbappe va semna cu Real Madrid pentru cinci sezoane in aceasta vara, potrivit news.ro

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a declarat, sambata, la o zi dupa ce Kylian Mbappe si-a anuntat plecarea de la Paris Saint-Germain, ca "se bazeaza pe Real Madrid", viitoarea destinatie probabila a starului francez, "pentru a-l elibera pe Kylian pentru Jocurile Olimpice", conform news.ro.

- Emmanuel Macron, președintele Franței, intervine din nou in viitorul lui Kylian Mbappe. Prima oara a facut-o in 2022, cand l-a convins pe atacant sa semneze prelungirea contractului cu PSG, deși era in negocieri cu Real Madrid. Acum, atacantul este la un pas de oficializarea transferului la Real, dar…

- Atacantul francez Karim Benzema, fostul capitan al echipei Real Madrid, care joaca in prezent la Al-Ittihad, in Superliga saudita de fotbal, s-a declarat incintat de ideea de participa la Jocurile Olimpice de la Paris, din aceasta vara. "Desigur ca as vrea sa particip. Ar putea fi grozav", a spus Benzema,…

- Atacantul francez Karim Benzema, fostul capitan al echipei Real Madrid, care joaca in prezent la Al-Ittihad, in Superliga saudita de fotbal, s-a declarat incantat de ideea de participa la Jocurile Olimpice de la Paris, din aceasta vara, informeaza mass-media franceza, potrivit Agerpres. Chestionat…

- Starul francez Kylian Mbappe, aflat la final de contract cu clubul Paris Saint-Germain, doreste sa fie prezentat de viitoarea sa echipa, Real Madrid, inaintea startului Campionatului European de fotbal - EURO 2024, informeaza mass-media spaniola. Capitanul selectionatei Frantei a luat aceasta decizie…

- Kylian Mbappe (Paris SG) lors du mMatch de la Ligue 1 Uber Eats opposant le FC Nantes au Paris Saint-Germain (PSG) (2-0) au stade La Beaujoire a Nantes, France, le 17 fevrier 2024. © Baptiste Autissier/Panoramic/Bestimage French L1 football match between FC Nantes and Paris Saint-Germain (PSG) at the…

- Ziarul spaniol Marca a anunțat luni ca fotbalistul francez Kylian Mbappe a incheiat un acord cu Real Madrid prin care, de la 1 iulie, atacantul va deveni jucatorul echipei spaniole pentru cinci ani. Marca scrie ca primele contacte dintre președintele lui Real și Mbappe dateaza inca din vara anului 2017.…