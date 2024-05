Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Vigheciu, candidatul PSD-PNL la Primaria Sectorului 5, a postat pe o rețea de socializare, un videoclip electoral, in care se vede o vaca pe care spune ca a scos-o la pascut, comparand administrațiile Sectorului 5 din ultimii 20 de ani cu vaca buna de muls „pentru cei care l-au pastorit”.

- Candidatul PSD-PNL pentru Primaria Generala a municipiului Bucuresti, Catalin Cirstoiu, a exclus luni o retragere a sa din cursa pentru fotoliul de primar. „Daca stam sa o luam asa, orice lucru care apare intr-un moment are caracter temporar. Din punctul meu de vedere, m-am inscris intr-o lupta pentru…

- In urma unei importante ședințe a coaliției de guvernare, desfașurata miercuri, PSD a facut publice numele candidaților pentru alegerile locale din acest an, punand bazele strategiei sale electorale pentru București. Astfel, George Tuța a fost confirmat ca și candidatul susținut de coaliție pentru a…

- In cadrul ședinței Consiliului Politic Național al PSD, desfașurata miercuri, Rareș Hopinca, actualul Prefect al Capitalei, a fost desemnat candidatul partidului la Primaria Sectorului 2 din București. Aceasta decizie vine in contextul in care PSD și PNL au convenit sa susțina candidați comuni la toate…

- Catalin Cirstoiu, candidatul susținut de PSD-PNL, are in conturi peste 1,5 milioane de lei, aproximativ 400.000 de euro și 52.000 de dolari. Medicul are un apartament in București de aproximativ 100 de metri patrați, dar și o casa de locuit in Mogoșoaia, de aproximativ 450 de metri patrați. Familia…

- Patronul Mobexpert și al Rapidului, Dan Șucu, a fost filmat in timp ce intra in sediul central al PNL. Vizita lui Dan Șucu vine in contextul in care PNL și PSD cauta un candidat comun pentru Primaria Capitalei. Numele lui Dan Șucu a mai fost vehiculat pentru o candidatura la Primaria Capitalei sau…

- Organizația PSD București și-a desemnat miercuri, 28 februarie, candidații pentru Primaria Capitalei și primariile de Sector. Fostul edil Gabriela Firea este candidatul propus de PSD București pentru Primaria Capitalei, insa asta nu-i asigura și poziția finala de candidat. Firea trebuie sa treaca un…

- AUR Turda sta pe un butoi de pulbere. Doua grupari iși disputa candidatura pentru funcția de primar, la alegerile locale din iunie 2024. Pe de o parte, este vorba de o grupare din interiorul AUR Turda, care-l susține pe Dan Grigoriu, președintele organizației locale și care acuza ca nu accepta ”traseiști”…