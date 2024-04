Stiri pe aceeasi tema

- Cirstoiu și-a cumparat bilet de metrou, apoi a mers cateva stații, dupa ce s-a orientat dupa harta care era afișata. Acesta a stat de vorba cu oamenii, iar apoi s-a pozat cu o adolescenta. Inainte de plimbarea din subteran, candidatul PNL-PSD la Primaria Capitalei a facut declarații și l-a atacat dur…

- Candiatul PSD-PNL la Primaria Capitalei, medicul Catalin Cirstoiu, a lansat un nou atac dur la adresa actualului edil al Bucureștiului. In opinia sa, Nicușor Dan ar trebui ”exmatriculat” ca urmare a activitații sale ca primar al Bucureștiului. Cirstoiu il desființeaza pe Nicușor Dan: ”Trebuie exmatriculat,…

- Catalin Cirstoiu, candidatul PSD-PNL pentru funcția de primar al Capitalei, a calatorit miercuri cu metroul, pe Magistrala 2, la o saptamana dupa ce s-a scris de mașinile scumpe pe care le are. Dupa ce in urma cu o saptamana, in centrul atenției a fost averea sa și mașinile scumpe pe care le deține,…

- Candidatul alianței PSD-PNL la Primaria generala a Capitalei, Catalin Cirstoiu, a lansat, marți, un nou atac la adresa primarului general Nicusor Dan, afirmand ca Bucureștiul a ajuns orașul in care orice pala de vant da peste cap totul, din cauza „lentorii, lipsei de eficiența” a actualului edil.

- Candidatul PSD-PNL la Primaria Capitalei, Catalin Cirstoiu, il acuza pe Nicușor Dan ca nu a demarat proiecte noi in timpul administrației sale și „traieste din proiectele lasate la cheie si fondurile europene atrase de Gabriela Firea”.

- Candidatul PSD – PNL la alegerile pentru Primaria Capitalei, Catalin Cirstoiu, a reiterat vineri ca nu are de gand sa se retraga din cursa electorala, subliniind ca va merge pana la capat, dar exista „grupuri de interese” care „alimenteaza” o astfel de informatie pentru ca „le este teama”. „Nu ma retrag…

- Catalin Cirstoiu, candidatul comun al Alianței PSD – PNL la Primaria Capitalei, spune ca el este convins ca bucureștenii iși doresc un primar „echilibrat care sa dea sanatate orasului” și nicidecum un edil precum Nicusor Dan. Cirstoiu afirma ca pe perioada campaniei electorale iși va lua concediu din…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a afirmat ca in acest moment PNL nu il sprijina pentru alegerile viitoare, dar a precizat ca inca nu suntem in campanie electorala si liberalii nici nu au anuntat oficial un candidat, conform News.ro. Nicusor Dan a fost intrebat joi, la B1 TV, daca are sustinerea…