- O tragedie s-a petrecut la un restaurant din Mallorca! Cladirea s-a prabușit peste clienți. Cel puțin patru persoane și-au pierdut viața in incident, iar alte zeci de persoane au fost grav ranite.

- Un grav accident rutier a avut loc cu puțin timp in urma la Savarșin. Un autoturism a ieșit in decor, doua persoane fiind incarcerate. Uneia dintre victime, aflata in stop cardiorespirator, i se aplica manevre de resuscitare de catre personalul unei ambulanțe care a ajuns la fața locului pentru acordarea…

- In dimineața zilei de sambata, 11 mai 2024 a avut loc un accident cumplit intre stațiile Voila și Fagaraș. Un tren de persoane a spulberat o mașina care a ajuns pe linia de tren fara sa se asigure. In urma loviturii puternice, o persoana și-a pierdut viața, iar mai mulți pasageri aflați in autovehicul…

- Numarul tinerilor din Romania cu drept de vot il depașește in 2024 pe cel al seniorilor ajunși la 65 de ani sau trecuți de varsta „oficiala” a pensionarii. Mai mult, pentru 1.115.992 de persoane 9 iunie poate reprezenta ziua primului vot.Cele mai recente date ale Autoritații Electorale Permanente din…

- Un acicdent ingrozitor s-a produs, in urma cu cateva ore, in Brașov. Un motociclist și-a gasit sfarșitul, dupa ce a intrat cu viteza intr-o mașina. Tragedia s-a produs pe DN73A, sambata dupa-amiaza. Traficul a fost restricționat.

- UPDATE: Femeia, de 35 de ani, care a intrat in stop cardio respirator nu a raspuns manevrelor de resuscitare și s-a declarat decesul. UPDATE: In cele doua autoturisme erau 6 persoane, cinci dintre ele vor fi transportate la spital. O persoana se afla la fața locului și i se aplica manevre de resuscitare.…

- Reprezentanții ISU Arad transmit ca azi noapte a avut loc un accident mortal in care a fost implicat un motociclist in varsta de 18 ani... The post Accident mortal azi noapte la Arad. Un tanar de 18 ani și-a pierdut viața appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Marți, patru persoane au suferit rani in urma unui accident in localitatea Butimanu din județul Dambovița. Potrivit informațiilor furnizate de IPJ Dambovița, șoferul a pierdut controlul mașinii și a intrat intr-un stalp. "Din primele date, un tanar de 20 de ani, in timp ce ar fi condus un…