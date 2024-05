Stiri pe aceeasi tema

- Incendiu la Ungureni, izbucnit din joaca copiilor cu focul Un incendiu s-a produs, seara trecuta, intr-o gospodarie din localitatea Ungureni. Depozitul de gunoi a fost cuprins de flacari dupa ce cațiva copii din localitate s-au jocat cu focul in apropierea acestuia. Proprietarul a observat flacarile…

- Un incendiu a izbucnit duminica la o anexa gospodareasca din localitatea clujeana Cornești. Focul a cuprins și acoperișul casei. Pompierii clujeni au intervenit pentru stingerea incendiului. O femeie a avut

- Un incendiu violent s-a produs, aseara, intr-o gospodarie din localitatea Durnești, județul Botoșani. Depozitul de furaje a fost cuprins de flacari, dupa ce copiii unor vecini ai proprietarului s-au jucat cu focul in apropiere. La sosirea echipajelor ardeau aproximativ opt tone de furaje. Pompierii…

- FOTO: Gospodarie in flacari la George Enescu. Din nou, joaca copiilor cu chibriturile a aprins focul Șase frați, cu varste cuprinse intre un an și 8 ani, tatal și bunica lor, din localitatea Cracalia, comuna George Enescu, au trecut prin momente grele, in aceasta dupa-amiaza. Un adapost de animale,…

- Patru persoane au fost ranite, astazi, in localitatea Mihaești, pe DJ 6473, dupa coliziunea dintre doua autoturisme. Potrivit IPJ Valcea, coliziunea s-a produs intre: un autoturism, condus de o femeie, de 45 de ani, din localitatea Mihaești, un autoturism, condus de o femeie, de 46 de ani, din aceeași…

- Aproximativ 30 de tone de furaje au fost distruse in aceasta seara, in urma unui incendiu care a avut loc in localitatea Adașeni. La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Stației Saveni cu doua autospeciale de stingere, dar și membrii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgența din comuna.…

- Accidentul s-a produs, vineri dimineața, pe DN 22D, la intrarea in localitatea tulceana Slava Rusa, dinspre Slava Cercheza, dupa ce microbuzul școlar a fost lovit de o mașina al carui șofer a adormit la volan și a intrat pe contrasens, relateaza cotidianul Tulcea Noastra.In urma impactului puternic,…

- Anexa unde locuia o batrana de 82 de ani din localitatea Dumeni, a luat foc. Batrana a incercat sa stinga singura focul Nu așezați candelele aprinse langa perdele, haine sau alte obiecte care pot lua foc usor, transmis pomperii de la Botoșani. Din aceasta cauza, anexa unde locuia o batrana, in varsta…