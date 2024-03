Botoşani: 30 de tone de furaje au ars într-un incendiu în localitatea Adăşeni Aproximativ 30 de tone de furaje au fost distruse in aceasta seara, in urma unui incendiu care a avut loc in localitatea Adașeni. La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Stației Saveni cu doua autospeciale de stingere, dar și membrii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgența din comuna. Incendiul se manifesta generalizat la depozitul de furaje. Concomitent cu acțiunea de stingere, salvatorii au acționat pentru limitarea extinderii flacarilor la locuința din imediata vecinatate. Focul a fost stins dupa aproximativ trei ore. Cel mai probabil, incendiul a pornit de la o scanteie… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 30 de tone de furaje au fost distruse, luni seara, de un incendiu care a avut loc in localitatea Adaseni, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani. Potrivit acestora, pentru stingerea incendiului, pompierii au actionat mai mult de trei ore. „La…

- FOTO: Peste 30 de tone de furaje s-au facut scrum, in aceasta seara, in urma unui incendiu la Adașeni Aproximativ 30 de tone de furaje au fost distruse in aceasta seara, in urma unui incendiu care a avut loc in localitatea Adașeni. La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Stației Saveni cu…

- La fata locului intervine Detasamentul Medgidia cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma 1 ASAS si 1 SMURD B2.Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dorbogea" al judetului Constanta au fost alertati cu privire la un accident rutier cu un autoturism rasturnat in afara partii…

- Un incendiu a izbucnit luni la un centru de batrani din localitatea Foieni, județul Satu Mare. O parte dintre beneficiari au ieșit singuri din camin, iar cinci au fost evacuați de pompierii ajunși la fața locului.Detașamentul de Pompieri Carei a intervenit luni pentru lichidarea unui incendiu produs…

- Un incendiu a izbucnit joi seara, 1 februarie, la un transformator electric care apariține de Hidrocentrala Portile de Fier 1, in localitatea Gura Vaii din judetul Mehedinti, transmite News.ro.Incendiul se manifesta violent, cu flacara deschisa, potrivit Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta…

- O casa din localitatea Poiana, comuna Cristinesti, a ars, in noaptea de luni spre marti, cel mai probabil din cauza unui scurtcircuit la instalatia electrica, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani. Potrivit acestora, in momentul in care s-a produs evenimentul,…

- Doi copii și-au pierdut viața, aseara, intr-un incendiu produs la o casa din localitatea Cuceu, judetul Salaj. Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU) a informat ca, in jurul orei 20:42, in dispeceratul ISU Salaj a fost primit un apel de urgenta care semnala producerea acestui incendiu. La fata…

- Doi copii cu murit, duminica seara, intr-un incendiu produs la o casa de locuit din localitatea Cuceu, judetul Salaj, noteaza Agerpres. Departamentul pentru Situatii de Urgenta a informat ca, in jurul orei 20,42, in dispeceratul ISU Salaj a fost primit un apel de urgenta care semnala producerea acestui…