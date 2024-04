Crește sau nu salariul minim după alegeri? Scandal în coaliția de guvernare Un conflict a izbucnit in coaliția guvernamentala cu privire la creșterea salariului minim incepand cu 1 iulie. Liberalii acuza PSD-ul ca nu a consultat cu ei inainte de a anunța data și nivelul la care va fi majorat salariul minim la 3.700 de lei brut. Exista doua perspective divergente in coaliția PSD-PNL in ceea ce privește salariul minim: fie ramane neschimbat, fie crește incepand cu 1 iulie, iar timpul pana la adoptarea unei decizii este extrem de scurt. PSD a propus public și ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, susține creșterea salariului minim de la 3.300 la 3.700 lei brut. Aceasta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

