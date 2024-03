Stiri pe aceeasi tema

- Indicatorul de Incredere Macroeconomica al Asociatiei CFA Romania a crescut in luna februarie cu 8,6 puncte pana la valoarea de 60,7 puncte. 83% dintre analistii financiari anticipeaza o depreciere a leului in urmatoarele 12 luni, iar restul o stagnare. In privinta riscurilor pe un orizont de 10 ani,…

- Euro sare de 5 lei? Cursul de schimb euro/leu va creste in urmatoarele 12 luni, sunt de parere 70% din participantii la cel mai recent sondaj realizat de CFA Romania. Restul analistilor estimeaza o stagnare. Valoarea medie a anticipatiilor pentru orizontul de 6 luni este de 5,0030 lei pentru un euro,…

- Principalele riscuri care pot afecta Romania in urmatorii doi ani sunt riscul de conflicte armate intre state și riscul de dezinformare, arata cel mai recent sondaj al Chartered Financial Analyst (CFA®) Romania, remis HotNews. Acestea sunt urmate de riscul de atacuri cibernetice. Pe al doilea loc sunt…

- ”Indicatorul de Incredere Macroeconomica al Asociatiei CFA Romania a scazut in luna ianuarie cu 5,5 puncte pana la valoarea de 52,1 puncte. Aceasta situatie s-a datorat scaderii in principal a componentei de anticipatii a indicatorului”, anunta asociatia.Rata anticipata a inflatiei pentru orizontul…

- ”Indicatorul de Incredere Macroeconomica al Asociatiei CFA Romania a crescut in luna decembrie cu 9 puncte la valoarea de 56,6 puncte. Aceasta situatie s-a datorat majorarii ambelor componente ale indicatorului”, arata asociatia. Rata anticipata a inflatiei pentru orizontul de 12 luni (ianuarie 2025)…

- Analistii financiari din cadrul asociatiei CFA Romania estimeaza ca leul se va deprecia pana la un curs mediu de 5,0781 lei/euro in urmatoarele 12 luni, in timp ce rata anticipata a inflatiei va inregistra o valoare medie de 5,78%, scrie Ziarul Financiar.„Incertitudinea fiscala ridicata precum si…