Superliga 2023/2024: Cu un egal contra Farul Constanta, FCSB iese campioana. Marinarii“ sunt pregatiti insa pentru un nou meci mare

Echipa cu cel mai bun joc din play off, Farul Constanta are patru victorii, un egal si o infrangere in cele sase meciuri jucate pana acum,… [citeste mai departe]