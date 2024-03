Stiri pe aceeasi tema

- Compania a spus ca se confrunta cu datorii si rate ale dobanzilor ridicate, precum si cu ”o situatie dificila a fluxului de numerar liber”. ”Una dintre prioritatile noastre principale este reducerea datoriilor si cresterea flexibilitatii”, a spus directorul general Bill Anderson. ”Politica noastra de…

- Actiunile CymaBay Therapeutics, producator de medicamente din Newark, California, au crescut cu 24,6%, pana la un nivel record de 32,01 USD, in tranzactiile de luni, comparativ cu pretul din oferta, de 32,50 USD per actiune. Actiunile Gilead au crescut cu 1,1%, pana la 74,49 USD pe unitate. Gilead va…

- Pfizer a raportat un profit trimestrial surprinzator marti, beneficiind de reduceri de costuri si de o cerere mai mare decat se astepta pentru tratamentul sau anti-COVID, Paxlovid, insa vanzarile unor produse de mare notorietate au fost sub estimarile Wall Street, transmite Reuters.Compania farmaceutica…

- Compania farmaceutica cu sediul in New York a castigat 10 centi pe actiune pe baza ajustata, pentru trimestrul patru. Analistii se asteptau, in medie, la o pierdere de 22 de centi pe actiune, conform datelor LSEG. Investitorii au evitat Pfizer anul trecut, pe masura ce ingrijorarile legate de pandemie…

- Agentia americana a declarat intr-o actualizare de rechemare publicata pe site-ul sau web ca Tesla recheama anumite vehicule Model S, X si Y din 2023, echipate cu sistemul 4.0 complet autonom, sistemul software de conducere autonoma al companiei, din cauza erorii software. Numarul de masini afectate…

- Compania farmaceutica germana BioNTech a inaugurat primul centru de producție de vaccinuri ARN mesaget din Africa. BioNTech a anuntat luni ca a depasit o etapa cheie in ceea ce priveste crearea in Rwanda a primului sau centru destinat productiei de vaccinuri in Africa, pentru a crește accesul populației…

- Compania farmaceutica franceza Sanofi a anuntat ca a Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a emis un aviz pozitiv pentru tratamentul sau dezvoltat impotriva bolii somnului, o afectiune cunoscuta si sub numele de Tripanosomiaza africana, informeaza AFP, preluata de Agerpres. Fexinidazol Winthrop,…