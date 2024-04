Stiri pe aceeasi tema

- Se ofera o prima generoasa pentru fiecare angajat in parte in cadrul unei companii. Cine poate sa primeasca banii? Compania de stat Transelectrica este cea aflata in centrul discuțiilor. Aceasta a fost subiectul unui raport dur al Curții de Conturi, care a evidențiat o serie de practici financiare discutabile…

- Producatorul de iPhone risca acuzatii antitrust si noi amenzi daca propunerea sa, anuntata vinerea trecuta, nu satisface autoritatea europeana de aplicare a concurentei, care si-a emis ordinul impreuna cu o amenda de 1,84 miliarde de euro (2 miliarde de dolari), luna trecuta. Conform propunerii Apple,…

- ”Circulatia rutiera a fost inchisa in cursul noptii de marti 19.03.2024, de la ora 00:00, pentru etapa de dezafectare a structurii podului feroviar situat intre statiile CF Campina si Campinita, la kilometrul 0+609, cu inchiderea circulatiei rutiere pe DN 1 (ambele sensuri), pe sectorul de drum cuprins…

- In decembrie, autoritatea a lansat o investigatie asupra, Meta, compania mama a Facebook, cu privire la o posibila incalcare a legii concurentei prin conectarea platformelor sale de socializare Instagram si Threads. Autoritatea a spus ca masura provizorie va ramane in vigoare pana cand se va lua o decizie…

- Producatorul de medicamente din New York a incheiat anul trecut un acord pentru achizitionarea Seagen si terapiile sale impotriva cancerului, pentru a-si consolida portofoliul de produse in fata unei scaderi abrupte a vanzarilor de produse pentru COVID-19 si a concurentei produselor generice pentru…

- ”In continuarea masurilor luate pentru implementarea fluxurilor Schengen / non- Schengen la Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti, incepand de vineri, 1 martie 2024, portile de control automat la frontiera (ABC – automatic border control) vor fi relocate de catre Inspectoratul General al Politiei…

- Cel mai mare brand de frumusete din lume a raportat joi vanzari sub estimari in trimestrul IV, acestea crescand cu 2,8%, pana la 10,6 miliarde de euro (11,4 miliarde de dolari). Analistii Barclays anticipasera o cifra de aproape 10,9 miliarde de euro, potrivit Reuters. Compania de produse cosmetice,…

- Compania va efectua disponibilizarile din motive organizatorice, productive si economice nespecificate, au precizat intr-un comunicat comun sindicatele CCOO si UGT. H&M are 91 de magazine si aproape 4.000 de angajati in Spania, potrivit raportului anual al H&M. Retailerul intentioneaza sa inchida 28…