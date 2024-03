Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii japonezi din domeniul sanatatii au perchezitionat sambata o fabrica a Kobayashi Pharmaceutical, dupa ce producatorul de medicamente din Japonia a raportat cinci decese posibil legate de suplimentele alimentare care folosesc drojdie de orez rosu, a declarat un oficial citat de Reuters, informeaza…

- ”Deraierea vagonului, de un bogiu, s-a produs in jurul orei 12:30, pe firul I, intre statiile Zoita si Ramnicu Sarat, la km 158+875. Garnitura privata, care apartine operatorului GFR, are in compunere 33 de vagoane incarcate cu combustibil si asigura un transport pe relatia Brazi – Borzesti Bacau”,…

- ”In continuarea masurilor luate pentru implementarea fluxurilor Schengen / non- Schengen la Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti, incepand de vineri, 1 martie 2024, portile de control automat la frontiera (ABC – automatic border control) vor fi relocate de catre Inspectoratul General al Politiei…

- Castigurile din trimestrul patru inainte de dobanzi si impozite (EBIT) au fost de 4,33 miliarde de euro, cu putin peste asteptarile consensului, ducand suma pentru intregul an la 19,66 miliarde de euro. Veniturile au crescut cu 2% in 2023, la 153,2 miliarde de euro, de la 150 de miliarde in anul precedent.…

- BRD face concedieri. Societe Generale a decis reducerea a aproximativ 5% din personalul de la sediul central, scrie bugetul.ro . Noul director general, Slawomir Krupa, pune in practica o resetare generala, care include obiective mai cumpatate. De asemenea, creditorul și-a redus țintele de profitabilitate…

- A treia reuniune a Grupului de lucru economic China-SUA a avut loc la Beijing in zilele de 5 și 6 februarie. Ministrul chinez de Finanțe, Lan Foan, a participat la reuniune și a avut o scurta discuție cu delegația americana. Ministrul adjunct al Finanțelor din China, Liao Min, și Secretarul adjunct…

- Insa, acordul nu rezolva zecile de mii de procese ale consumatorilor, dintre care unele urmeaza sa fie judecate anul acesta, care sustin ca acele produse pe baza de talc au provocat cancer. Aceste cazuri au provicat timp de zeci de ani probleme financiare si de relatii publice pentru J&J, care sustine…

- Seful diplomatiei americane, Antony Blinken, se va intalni cu un inalt responsabil chinez la Washington vineri, cu o zi inaintea alegerilor prezidentiale din Taiwan, intr-un moment in care Washingtonul incearca sa descurajeze Beijingul de la orice actiune impotriva insulei autonome revendicate de China,…