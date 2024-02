Preşedintele Microsoft, Brad Smith, a anunţat luni un set de principii pentru a stimula inovaţia şi competiţia în inteligenţa artificială Miscarea gigantului tehnologic din SUA a venit pe fondul ingrijorarilor rivalilor si autoritatilor de reglementare antitrust cu privire la puterea de piata a Microsoft, stimulata recent de colaborarea sa cu creatorul ChatGPT, OpenAI. Microsoft a inclus chatbotii in produsele sale de baza, cum ar fi software-ul Office si motorul de cautare Bing, in ultimul an, atragand clienti de afaceri dornici sa incerce noua descoperire a industriei tehnologice. ”Pe masura ce intram intr-o noua era bazata pe inteligenta artificiala, credem ca acesta este cel mai bun moment pentru a articula principiile care… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Oppo, o firma chineza si unul dintre cei mai mari producatori de smartphone-uri din lume, a anuntat Oppo Air Glass 3, la Mobile World Congress de la Barcelona. Dispozitivul arata ca o pereche obisnuita de ochelari, iar Oppo incearca sa gaseasca un design care sa poata fi purtat in fiecare zi, ca insotitor…

- Microsoft a spus intr-un comunicat ca investeste in afacerea de 2 miliarde de euro (2,1 miliarde de dolari), veche de 10 luni, pentru a o ajuta sa deblocheze ”noi oportunitati comerciale” si sa se extinda pe pietele globale, fara a oferi detalii financiare suplimentare. Conform acordului, modelele de…

- Chatbot-ul ChatGPT va fi capabil in curand sa memoreze informatii si date despre utilizatorii sai, transmite agentia DPA. Functia este testata initial in cadrul unui grup restrans. Spre exemplu, software-ul ar putea retine faptul ca utilizatorul are o fiica iubitoare de meduze, sau formatul in care…

- Intr-un moment definitoriu pentru evoluția tehnologiei, inteligența artificiala (IA) se pregatește sa-și extinda domeniul de acțiune intr-un teritoriu controversat: utilizarea sa in scopuri militare. O schimbare radicala a politicii de utilizare a fost anunțata de catre OpenAI, cu privire la tehnologiile…

- OpenAI face un salt mare cu ChatGPT 5. Acesta va fi capabil sa imita inteligența umana. ChatGPT 5 promite rezultate mai fiabile și o personalizare mai buna in interacțiunea cu oamenii. ChatGPT 5 gestioneaza mai bine informații diverse cum ar fi textul, imaginile și sunetele.ChatGPT 5 e un pas semnificativ…

- Organizația din spatele ChatGPT, OpenAI, s-a aliat cu fostul director al Google, Eric Schmidt, și a lansat un program de granturi in valoare totala de 10 milioane de dolari, pentru cercetatori, studenți și laboratoare academice și non-profit, care fac cercetare in inteligența artificiala.

- Grupul german Axel Springer, care publica tabloidul Bild, a anuntat miercuri ca s-a asociat cu OpenAI, compania californiana care a creat ChatGPT, care il va plati pentru a furniza continuturi ale grupului media ca raspuns la intrebarile utilizatorilor, informeaza AFP și Agerpres.Conform termenilor…

- Musk a facut anuntul intr-o postare pe X, fara a mai dezvalui detalii despre lansare. Luna trecuta, el a spus ca, de indata ce Grok va iesi din testarea beta timpurie, va deveni disponibil pentru abonati. Pe masura ce mai multi agenti de publicitate se indeparteaza de platforma de microblogging, miliardarul…