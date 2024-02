Stiri pe aceeasi tema

- Gigantul de retele Cisco intentioneaza sa-si restructureze afacerea, ceea ce va include concedierea a mii de angajati, deoarece incearca sa se concentreze pe zonele de afaceri cu crestere mare, potrivit unor trei surse familiare cu problema, citate de Reuters.Compania cu sediul in San Jose, California,…

- Potrivit Politiei Capitalei, politisti de la Serviciul de Investigatii Criminale au desfasurat, joi, o actiune pentru depistarea persoanelor care se sustrag urmaririi penale sau executarii unei masuri privative de libertate. ”In acest context, in urma activitatilor specifice efectuate, a fost pus in…

- Compania, care detine aplicatia de mesagerie foto Snapchat, s-a straduit de mult sa-si transforme popularitatea in randul utilizatorilor tineri intr-o crestere constanta a veniturilor si sa concureze cu rivali mai mari, cum ar fi Meta Platforms, proprietarul Facebook, care a emis joi primul sau dividend,…

- Compania va efectua disponibilizarile din motive organizatorice, productive si economice nespecificate, au precizat intr-un comunicat comun sindicatele CCOO si UGT. H&M are 91 de magazine si aproape 4.000 de angajati in Spania, potrivit raportului anual al H&M. Retailerul intentioneaza sa inchida 28…

- Personalul Prime Video si Amazon MGM Studios din America care va fi concediat a fost informat miercuri si cel din majoritatea altor regiuni pana la sfarsitul saptamanii. Gigantul comertului cu amanuntul online a eliminat anul trecut peste 27.000 de locuri de munca, ca parte a unui val de disponibilizari…

- Amazon.com va concedia cateva sute de angajati in operatiunile sale de streaming si de studio, a anuntat compania intr-o nota interna de miercuri, in timp ce companiile isi extind si in 2024 reducerile masive de locuri de munca efectuate in ultimii doi ani, transmite Reuters, potrivit News.ro.

- Gigantul de streaming muzical Spotify a anunțat luni ca va concedia aproximativ 1.500 de angajați, adica 17% din forța sa de munca, pentru a reduce costurile, dupa ce a renunțat la 600 de angajați in ianuarie și la alți 200 in iunie. Concedieri masive la o mare companie Acțiunile sale listate in SUA…

- Ca parte a celei mai recente represiuni impotriva Big Tech, UE a ales pe septembrie 22 de servicii ”gatekeeper”, administrate de sase dintre cele mai mari companii de tehnologie din lume, pentru a face fata noilor reguli in temeiul Legii Pietelor Digitale (DMA). Facebook, Instagram, Marketplace si WhatsApp…