Snap renunţă la 528 de angajaţi, respectiv 10% din forţa sa de muncă la nivel global Compania, care detine aplicatia de mesagerie foto Snapchat, s-a straduit de mult sa-si transforme popularitatea in randul utilizatorilor tineri intr-o crestere constanta a veniturilor si sa concureze cu rivali mai mari, cum ar fi Meta Platforms, proprietarul Facebook, care a emis joi primul sau dividend, dupa concedierea de personal de anul trecut. Snap va raporta marti rezultatele din trimestrul patru. ”Disponibilizarile nu sunt de bun augur pentru starea afacerii lui Snap. Snap incearca probabil sa obtina o oarecare bunavointa cu investitorii, care i-au recompensat concurentul pentru masurile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

