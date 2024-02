Reducerea numărului de locuri de muncă de către marile companii se extinde dincolo de sectorul tehnologic Iata o lista a disponibilizarilor anuntate pana acum de companii importante, in 2024: TEHNOLOGIE La Amazon, reducerile de locuri de munca includ mai putin de 5% din angajatii de la unitatea Buy with Prime, 5% de la divizia de carti audio si podcast Audible, cateva sute in operatiunile de streaming si studio, 35% la unitatea de streaming Twitch si cateva sute de la unitatile de asistenta medicala One Medical si Amazon Pharmacy. Disponibilizarile de la grupul Alphabet includ zeci de posturi la divizia pentru dezvoltarea de noi tehnologii X Lab, sute in echipa de vanzari de publicitate, sute in echipe,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

