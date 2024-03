Stiri pe aceeasi tema

- ”Trebuie sa fim mai indrazneti si sa confiscam activele rusesti in valoare de sute de miliarde (de dolari) blocate”, scrie seful Guvernului de la Londra intr-un editorial publicat in Sunday Times cu ocazia marcarii a doi ani de la invazia Ucrainei de catre Rusia. ”Asta incepe prin luarea dobanzilor…

- Luand cuvantul la un eveniment desfasurat la Minsk, Lukasenko a susținut ca cei arestati „s-au tarat peste granita transportand explozibil pentru a comite sabotaje in principal in Rusia si Belarus”, relateaza Reuters preluat de HotNews.ro.El nu a precizat cate persoane au fost arestate in operatiunea…

- Duminica, Ucraina, care foloseste Starlink pentru comunicatii militare in razboiul sau cu Rusia, a declarat ca trupele rusesti folosesc Starlink in zonele ocupate. „Contrabanda din tari terte”, a spus Andrii Iusov, cand a fost intrebat cum au obtinut fortele rusesti dispozitivele. „Utilizarea a crescut…

- Compania rusa a afirmat ca incendiul a fost provocat de ”o actiune externa. Novatek, care este si al doilea mare producator de gaze din Rusia, a spus ca a oprit operatiunile de la terminalul Ust-Luga in urma incidentului, in timp ce oficialii locali au vorbit despre producerea unor ”explozii” la acesta.…

- Un grup de hackeri sponsorizat de statul rus a piratat sistemele corporative ale grupului Microsoft, pe 12 ianuarie, si a furat unele e-mailuri si documente din conturile personalului, transmite Reuters. Grupul rus a putut accesa ”un procent foarte mic” din conturile de e-mail corporative Microsoft,…

- Sistemele corporative ale grupului Microsoft au fost piratate pe 12 ianuarie, anunța compania, care afirma ca in spatele atacului se afla grupul de hackeri Midnight Blizzard, sponsorizat de Rusia, relateaza agenția Reuters, citata de News.ro.Hackerii au furat e-mailuri si documente din conturile personalului,…

- Rusia va interpreta amplasarea unui contingent militar britanic pe teritoriul Ucrainei drept o declarație de razboi, a declarat vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, intr-o postare pe Telegram. Astfel a comentat acesta semnarea acordului de colaborare dintre Marea Britanie…