- Sefa guvernului danez, Mette Frederiksen, a anuntat intr-o interventie la Conferinta de Securitate de la Munchen, ca toata artileria din dotarea armatei daneze va fi transferata Ucrainei pentru a o ajuta in razboiul cu Rusia, decizie salutata luni de presedintia ucraineana, relateaza agentia EFE, informeaza…

- Uniunea Europeana (UE) nu vede necesitatea de a prelungi acordul privind transportul gazelor rusești catre Europa prin Ucraina. Acordul dintre Naftogaz Ukraini și Gazprom pentru tranzitul a 40 de miliarde de metri cubi de gaz pe an expira in 2024. "Nu sintem interesați de prelungirea acordului trilateral…

- Moscova are in prezent mai mulți agenți secreți care acționeaza in statele europene decat in perioada Uniunii Sovietice, a afirmat Vladimir Milov, fost ministru adjunct al Energiei in 2002, in guvernul primului mandat de președinte al lui Vladimir Putin. Milov, care se afla in exil din 2022, de la invazia…

- Rusia este pregatita sa poarte discuții cu Uniunea Europeana cu privire la livrarile de gaze naturale, in condițiile in care acordul de tranzit cu Ucraina expira la sfarșitul anului 2024, a declarat sambata vicepremierul rus Alexander Novak, citat de mai multe agenții de presa.In cadrul acordului pe…

- Rusia vrea sa poarte discuții cu Uniunea Europeana cu privire la livrarile de gaze naturale. Acordul de tranzit cu Ucraina expira la sfarșitul anului 2024. La inceputul acestei saptamani, diverse instituții media au citat guvernul ucrainean afirmand ca Kievul nu va discuta cu Moscova despre posibilitatea…

- Acordul pe cinci ani cu Ucraina privind tranzitul gazelor naturale din Rusia catre Europa urmeaza sa expire la sfarsitul lui 2024, dupa ce a continuat sa fie aplicat chiar si in timpul razboiului declansat in februarie 2022 de invazia rusa, relateaza Reuters, citata de Agerpres.Vicepremierul rus Aleksandr…

- Autoritatile din Germania, Letonia, Lituania, Canada si Olanda au efectuat o ancheta comuna cu privire la un export de echipament tehnologic si de laborator care incalca sanctiuni impuse de uniunea Europeana (UE) Moscovei dupa invazia Ucrainei. Politia olandeza a deschis o ancheta la sfarsitul anului…

- Livrarile de gaze naturale catre Europa de la gigantul energetic rus Gazprom au scazut cu 55,6%, pana la 28,3 miliarde de metri cubi in 2023, potrivit calculelor Reuters publicate marți, energypress.gr. Calculele, bazate pe datele grupului european de transport de gaze Entsog și anunțurile zilnice ale…