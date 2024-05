In ultimii ani, au fost amplasate multe centre de date in tarile nordice, datorita climatului mai rece din regiune, a reducerilor fiscale si a disponibilitatii energiei regenerabile. Vecinii nordici ai Finlandei, Suedia si Norvegia, au devenit recent din ce in ce mai critici cu privire la gazduirea acestora, unii experti din industrie sustinand ca tarile nordice ar trebui sa-si foloseasca energia regenerabila pentru a produce otel, care ar putea crea o plus-valoare mai mare. Dar capacitatea de energie eoliana a Finlandei a crescut atat de rapid in ultimii ani, cu 75% pana la 5.677 de megawati…