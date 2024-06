România, cea mai mică rată a locurilor de muncă vacante din UE Rata locurilor de munca vacante Rata locurilor de munca vacante in primul trimestru al acestui an a fost de 2,9% in zona euro si de 2,6% in Uniunea Europeana, in randul statelor membre cea mai mica valoare a acestui indicator inregistrandu-se in Romania (0,7%), arata datele publicate de Eurostat . La polul opus, statele membre UE cu cea mai ridicata rata a locurilor de munca vacante in primul trimestru au fost: Austria (4,5%), Belgia si Tarile de Jos (ambele cu 4,4%). Rata locurilor de munca vacante Comparativ cu situatia din primul trimestru al anului trecut, rata locurilor de munca vacante a… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

