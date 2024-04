Stiri pe aceeasi tema

- Ediția din aceasta seara, de pe data de 8 aprilie 2024, a emisiunii Chefi la cuțite de la Antena 1 a fost plina de emoții. Alexandru Sabadeanu a primit cuțitul de aur de la chef Orlando Zaharia. Concurentul a gatit un desert complex pentru jurații emisiunii. Aceștia au fost impresionați!

- In ediția 9 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 13, celebrul pictor roman Vasile Mureșan (Murivale) i-a surprins pe jurați cu povestea lui de viața emoționanta. Preparatul pregatit de artist a fost o adevarata surpriza.

- Alexia si Aris Eram i-au impresionat pe jurații show-ului culinar de la Antena 1, in ediția difuzata miercuri, 3 aprilie 2024. Copiii Andreei Esca au gatit un preparat ce i-a indus in eroare pe bucatari. Cate cuțite au primit de la aceștia. Ce replica i-a dat Laura Giurcanu la final fostului coleg de…

- Mario Madalin Dumitru a primit cuțitul de aur de la chef Alexandru Sautner in ediția de astazi, 1 aprilie 2024, de la Chefi la cuțite! Concurentul a reușit sa ii surprinda placut pe jurați. Iata povestea tanarului de 31 de ani.

- In episodul 4 al sezonului 13 Chefi la cuțite, din 25 martie 2024, Vasile Dumitru esteun concurent cu o viața destul de agitata, care a decis sa iși schimbe locul de munca de dragul familiei. Acesta a venit in cadrul show-lui de gatit de la Antena 1 pentru a-și demonstra ca poate mai mult. Iata ce le-a…

- In episodul 4 al sezonului 13 Chefi la cuțite, din 25 martie 2024, Ioana Mincu are 65 ani și a venit in cadrul compoetitiei de gatit pentru a-i surprinde pe jurați cu preparatul sau romanesc. Iata cum s-a descurcat, dar și ce verdict i-au dat cei patru chefi!

- Catalin Țociu a fost o adevarata supriza pentru jurații de la Chefi la cuțite. Concurentul a gatit un preparat special și a facut mai multe dezvaluiri cu privire la viața sa, atat cea personala, cat și cea de familie.

- In ediția din data de 18 martie 2024, episodul 1 al sezonului 13 Chefi la cuțite, din 18 martie 2024, a adus-o in fața celor patru jurați pe Lucica Susanu. Iata care a fost motivul pentru care a izbucnit Lucica Susanu in lacrimi, dupa ce a gatit pentru cei patru jurați, dar și cum au reacționat bucatarii!