Stiri pe aceeasi tema

- Romica și Catalin Țociu au format una dintre cele mai iubite echipe de la America Express, care a facut furori in cadrul show-ului și a atras simpatia tuturor. Puțini știu, insa, cine sunt și cum arata nora și nepoții marelui actor. Fiul acestuia a aparut acum și la Chefi la Cuțite. Catalin Țociu, la…

- Orlando Zaharia, juratul emisiunii Chefi la cuțite sezonul 13, a dezvaluit mai multe detalii despre perioada in care a lucrat ca bucatar la Cotroceni, avand astfel ocazia sa gateasca pentru un președinte roman.

- Jelo Husni este unul dintre concurenții ediției cu numarul 2 a sezonului 13 Chefi la cuțite, ediție difuzata pe data de 19 martie 2024. Concurentul de origine siriana și-a spus povestea impresionanta de viața in episodul din aceasta seara.

- Tatiana Gaman se numara printre concurenții care au trecut pragul noului sezon Chefi a cuțite in ediția 2 de pe 18 martie 2024. Aceasta a reușit sa-i impresioneze pe chef Orlando Zaharia, chef Alexandru Sautner și chef Richard Abou Zaki cu preparatul sau reinterpretat.

- In ediția din data de 18 martie 2024, episodul 1 al sezonului 13 Chefi la cuțite, din 18 martie 2024, a adus-o in fața celor patru jurați pe Lucica Susanu. Iata care a fost motivul pentru care a izbucnit Lucica Susanu in lacrimi, dupa ce a gatit pentru cei patru jurați, dar și cum au reacționat bucatarii!

- Mai sunt cinci zile pana la premiera maraton a sezonului 13 Chefi la cuțite! Pe 18, 19 și 20 martie, de la 20:30, la Antena 1, va incepe nou capitol in bucataria celui mai apreciat cooking show din Romania: Chef Ștefan Popescu, Chef Richard Abou Zaki, Chef Orlando Zaharia și Chef Alexandru Sautner sunt…

- Noul sezon Chefi la cuțite, care va avea premiera maraton la Antena 1 pe 18, 19 și 20 martie, de la 20:30, ii aduce in rolurile de jurați pe Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner, Chef Ștefan Popescu și Chef Orlando Zaharia.

- Chef Richard Abou Zaki, unul dintre cei patru jurați ai noului sezon Chefi la cuțite, care incepe la Antena 1 pe 18 martie, a povestit despre intalnirile memorabile pe care i le-a prilejuit traiectoria lui profesionala remarcabila.