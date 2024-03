Stiri pe aceeasi tema

- In episodul 4 al sezonului 13 Chefi la cuțite, din 25 martie 2024, Cristian Partenie și-a facut prezența in platoul emisiunii de gatit de la Antena 1. Iata cine este tanarul care a facut shaorma de 47 de kilograme, dar care a devenit venit celebru pe platforma de TikTok. Iata ce le-a gatit celor patru…

- O noua poveste de viața impresionanta a fost prezentata astazi, in emisiunea Chefi la cuțite. Adrian Izgoana, un tanar in varsta de 25 de ani, din Constanța, a reușit sa ii impresioneze pana la lacrimi pe jurați.

- In ediția din data de 18 martie 2024, episodul 1 al sezonului 13 Chefi la cuțite, din 18 martie 2024, a adus-o in fața celor patru jurați pe Lucica Susanu. Iata care a fost motivul pentru care a izbucnit Lucica Susanu in lacrimi, dupa ce a gatit pentru cei patru jurați, dar și cum au reacționat bucatarii!

- Vești nemaipomenite pentru fanii emisiuni de gatit "Chefi la cuțite"! Incepe sezonul 13 al show-lui culinar de la Antena 1. Noul sezon aduce și noi jurați. Iata cine sunt Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner, Chef Ștefan Popescu și Chef Orlando Zaharia!

- Sezonul 13 al celui mai apreciat cooking show din Romania, Chefi la cuțite, care va avea premiera maraton pe 18, 19 și 20 martie, de la 20:30, la Antena 1, vine cu reguli noi in bucatarie, care vor da o noua dimensiune competiției. Daca cei pasionați de gastronomie se vor lupta in etapa preselecțiilor…

- Noul sezon Chefi la cuțite, care va avea premiera maraton la Antena 1 pe 18, 19 și 20 martie, de la 20:30, ii aduce in rolurile de jurați pe Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner, Chef Ștefan Popescu și Chef Orlando Zaharia.

- Chef Richard Abou Zaki, unul dintre cei patru jurați ai noului sezon Chefi la cuțite, care incepe la Antena 1 pe 18 martie, a povestit despre intalnirile memorabile pe care i le-a prilejuit traiectoria lui profesionala remarcabila.

