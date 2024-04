Stiri pe aceeasi tema

- In ediția din aceasta seara, bunica Mariei Paraschiv, fosta concurenta la Chefi la cuțite, a gatit pentru jurați. Gherghina Gaspar a pașit increzatoare in platou, convinsa fiind ca ii va cuceri pe toți cu preparatul sau.

- Chefii au ramas fara cuvinte atunci cand l-au cunoscut pe Sylvaine, cunoscut drept Mr. Snake, cel mai tatuat profesor din lume. Concurentul a fost la un pas sa iși dea pantalonii jos, iar Chef Richard Abou Zaki a ramas masca, in ediția 7 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 13.

- Intreaga țara a fost surprinsa atunci cand cei trei maeștri bucatari de la „Chefi la Cuțite” au anunțat ca parasesc emisiunea. Intre timp, aceștia au fost inlocuiți, iar Irina Fodor a transmis un mesaj acid catre foștii jurați de la „Chefi la Cuțite” – Catalin Scarlatescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu…

- In aceasta seara, la Antena 1, jurații Chefi la cuțite au parte de o provocare cu buget redus: amuleta poate fi caștigata cu doar 30 de lei! Dar ce preparate cu pretenții de fine dining vor pregati Chefii cu ingrediente care sa nu coste, in total, mai mult de 30 de lei?

- In episodul 4 al sezonului 13 Chefi la cuțite, din 25 martie 2024, Adrian Ronaldo Mașincaș, in varsta de 25 de ani, a venit sa ii dea pe spate pe jurați cu preparate sau. Iata ce le-a gatit celor patru chefi ai emisiunii de gatit de la Antena 1!

- Jurații de la Chefi la cuțite s-au luptat pentru a treia amuleta a sezonului. Roxana Blenche a fost cea care a jurizat și a oferit unui singur chef avantajul. Vedeta farfuriei a fost morcovul, iar aceștia au știut sa-l puna in valoare, pentru un rezultat deosebit.

- In ediția din data de 18 martie 2024, episodul 1 al sezonului 13 Chefi la cuțite, din 18 martie 2024, a adus-o in fața celor patru jurați pe Lucica Susanu. Iata care a fost motivul pentru care a izbucnit Lucica Susanu in lacrimi, dupa ce a gatit pentru cei patru jurați, dar și cum au reacționat bucatarii!

- Dupa succesul obținut cu primul restaurant inaugurat in Italia, Retroscena, care i-a adus o stea Michelin la numai 8 luni de la deschidere, Chef Richard Abou Zaki iși continua impresionantul parcurs in industria culinara, imbogațindu-și palmaresul cu una dintre cele mai importante distincții italiene…