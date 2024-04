Stiri pe aceeasi tema

- Evelyn Balu i-a uimit pe jurați cu povestea dureroasa de viața pe care a spus-o in ediția 6 din sezonul 13 Chefi la cuțite de pe 1 aprilie. Concurenta le-a spus chefilor cum a ajuns sa fie o victima a violenței domestice.

- Vasile Drumitru a venit in sezonul 13 Chefi la cuțite pentru a-i impresiona pe jurații cu preparatul sau. In ediția 4 a show-ului culinar, concurentul le-a povestit celor patru chefi despre profesia pe care o are. Aceștia au fost fascinați de peripețiile prin care a trecut barbatul.

- In episodul 4 al sezonului 13 Chefi la cuțite, din 25 martie 2024, Vasile Dumitru esteun concurent cu o viața destul de agitata, care a decis sa iși schimbe locul de munca de dragul familiei. Acesta a venit in cadrul show-lui de gatit de la Antena 1 pentru a-și demonstra ca poate mai mult. Iata ce le-a…

- Ediția de miercuri, 20 martie 2024, a emisiunii „Chefi la cuțite”, sezonul 13, a fost una plina de suspans și emoții. O concurenta a primit cuțitul de aur. Cine este Lacramioara Pintilie, concurenta care l-a impresionat pe Chef Richard Abou Zaki. Afla intreaga ei poveste de viața! Lacramioara Pintilie…

- Adrian Izgoana este concurentul din ediția 2 a sezonului 13 Chefi la cuțite, de pe 19 martie 2024, cu o poveste dramatica de viața. Chef Richard Abou Zaki a fost aspru la jurizare, insa cand a vazut cine se afla in spatele preparatului, ochii i s-au umezit de emoție.

- In ediția din data de 18 martie 2024, episodul 1 al sezonului 13 Chefi la cuțite, din 18 martie 2024, a adus-o in fața celor patru jurați pe Lucica Susanu. Iata care a fost motivul pentru care a izbucnit Lucica Susanu in lacrimi, dupa ce a gatit pentru cei patru jurați, dar și cum au reacționat bucatarii!

- Pe 18 martie, Antena 1 va inaugura sezonul 13 Chefi la cuțite cu jurații Richard Abou Zaki, Orlando Zaharia, Ștefan Popescu și Alexandru Sautner, maeștrii gastronomiei care se vor intrece in arena incinsa a amuletelor.

- Eliza Natanticu a trecut prin moemnte cumplite in timpul probei la inalțime. Concurenta și-a dorit sa renunțe, dupa ce a facut un atac de panica. Cu toate ca actorul a incercat sa o calmeze, cei doi au ales sa incheie proba, astfel ca au obținut doar trei puncte.