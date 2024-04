Stiri pe aceeasi tema

- In ediția 12 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 13, Loredana Elena Șerban i-a emoționat pe jurați confesiunile facute. Cu lacrimi in ochi, concurenta a spus prin ce accident dureros a trecut.

- Alina Fintineanu i-a surprins pe jurați cu dezvaluirile facute, in ediția 11 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 13, de la Antena 1. Concurenta a renunțat la stomatologie pentru a deveni patiser.

- In cadrul emisiunii Chefi la cuțite, dupa cum ne-am obișnuit, ne sunt prezentate și poveștile de viața ale unora dintre concurenții care vin sa ii impresioneze pe chefi cu preparatele lor. De aceasta data, Sorina Andreea Ion și-a spus povestea emoționanta și a vorbit despre sacrificiile pe care le-a…

- Evelyn Balu are o poveste dramatica. Tanara mama a trecut prin clipe de coșmar din cauza barbatului alaturi de care are doi copii. Concurenta nu s-a mai putut abține și a izbucnit in lacrimi.

- In prima ediție a noului sezon Chefi la cuțite, Iulia a povestit despre o forma de terapie care i-a pus pe ganduri atat pe jurați, cat și pe telespectatori. Iata ce inseamna terapia cu ingeri și cum te poate ajuta.

- In prima ediție a celebrului show culinar Chefi la cuțite Richard Abou Zaki nu s-a mai putut abține și a izbucnit in lacrimi! Din ce motiv s-a emoționat juratul. Ce a dezvaluit despre familia lui.

- In ziua de Craciun, anul trecut, Elena Matei anunța ca e insarciata prin intermediul rețelelor de socialziare. Astazi, fosta concurenta de la Chefi la cuțite le-a marturisit fanilor ei ca abia așteapta sa iși țina bebelușul in brațe.