- In ediția 7 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 13, Sorina Andreea Ion i-a emoționat pe jurați cu povestea ei emoționanta de viața. Cu lacrimi in ochi, concurenta a facut confesiuni dureroase.

- Evelyn Balu are o poveste dramatica. Tanara mama a trecut prin clipe de coșmar din cauza barbatului alaturi de care are doi copii. Concurenta nu s-a mai putut abține și a izbucnit in lacrimi.

- Ediția de miercuri, 20 martie 2024, a emisiunii „Chefi la cuțite”, sezonul 13, a fost una plina de suspans și emoții. O concurenta a primit cuțitul de aur. Cine este Lacramioara Pintilie, concurenta care l-a impresionat pe Chef Richard Abou Zaki. Afla intreaga ei poveste de viața! Lacramioara Pintilie…

- Ieri seara, la Chefi la cuțite, cea de-a doua amuleta din competiție a fost caștigata de Chef Sautner, dupa o intrecere cu o tema care a pus la incercare creativitatea juraților. In seara aceasta, batalia continua pentru inca o amuleta cu un avantaj care

- In fața chefilor, in ediția din aceasta seara, cea cu numarul 2 a sezonului 13 Chefi la cuțite, s-a prezentat Tatiana Gaman. In varsta de 39 de ani, femeia, care este și este antrenor de fitness a povestit ca s-a nascut la minus 50 de grade.

- Ieri a fost premiera Chefi la cuțite sezonul 13, iar cei patru jurați, Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner, Chef Ștefan Popescu și Chef Orlando Zaharia, au avut parte de surprize de proporții din partea concurenților.

- Juratul „Chefi la cuțite” Richard Abou Zaki a vorbit despre pasiunea pentru gastronomie in familia lui. Carlotta, fiica lui, a mancat, la numai 3 ani, in peste 20 de restaurante cu stele Michelin.Indragostit de bucatarie inca din copilarie, Chef Richard Abou Zaki este gata pentru o noua etapa in viața…