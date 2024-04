Stiri pe aceeasi tema

- In ediția 9 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 13, Persida Suto, cunoscuta drept Kinga, i-a fascinat pe jurați cu ținuta cu care a ales sa apara. Tanara a facut o propunere neașteptata unuia dintre jurați.

- Florin Mihuț i-a impresionat pe jurații de la Chefi la cuțite cu povestea sa de viața. Concurentul a suferit un accident de motocicleta și a ajuns imobilizat intr-un scaun cu rotile. Totul s-a schimbat pentru el, iar perioada de acomodare a fost extrem de grea.

- Florin Mihuț este tanarul in scaun cu rotile care i-a impresionat pe chefi cu povestea lui de viața incredibila, in ediția 8 din sezonul 13 Chefi la cuțite de pe 3 aprilie 2024. Iata ce le-a spus juraților despre cel mai dificil moment prin care a trecut.

- In cadrul emisiunii Chefi la cuțite, dupa cum ne-am obișnuit, ne sunt prezentate și poveștile de viața ale unora dintre concurenții care vin sa ii impresioneze pe chefi cu preparatele lor. De aceasta data, Sorina Andreea Ion și-a spus povestea emoționanta și a vorbit despre sacrificiile pe care le-a…

- Evelyn Balu are o poveste dramatica. Tanara mama a trecut prin clipe de coșmar din cauza barbatului alaturi de care are doi copii. Concurenta nu s-a mai putut abține și a izbucnit in lacrimi.

- Ediția de miercuri, 20 martie 2024, a emisiunii „Chefi la cuțite”, sezonul 13, a fost una plina de suspans și emoții. O concurenta a primit cuțitul de aur. Cine este Lacramioara Pintilie, concurenta care l-a impresionat pe Chef Richard Abou Zaki. Afla intreaga ei poveste de viața! Lacramioara Pintilie…

- In prima ediție a noului sezon Chefi la cuțite, Iulia a povestit despre o forma de terapie care i-a pus pe ganduri atat pe jurați, cat și pe telespectatori. Iata ce inseamna terapia cu ingeri și cum te poate ajuta.

- Pe 18 martie, Antena 1 va inaugura sezonul 13 Chefi la cuțite cu jurații Richard Abou Zaki, Orlando Zaharia, Ștefan Popescu și Alexandru Sautner, maeștrii gastronomiei care se vor intrece in arena incinsa a amuletelor.