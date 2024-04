Stiri pe aceeasi tema

- Un fotbalist celebru și soția lui au fost filmați in timp ce se sarutau pasional in timpul unui duș. Imaginile cu cei doi au ajuns repede in tendințe pe rețelele de socializare. Despre cine este vorba, aflați in randurile urmatoare. Un fotbalist celebru si sotia lui, filmati in dus Mauro Icardi și Wanda…

- La mai puțin de un an de la superba nunta organizata pe malul unui lac din apropierea Capitalei, Gabriela Otil a imbracat din nou rochia de mireasa. Superba vedeta a facut furori cu cea mai recenta apariție, iar primul care a reacționat a fost chiar soțul ei. Ce intrebare i-a pus prezentatorul matinalului…

- Chiar de la inceputul poveștii lor de dragoste, Ștefan Banica Jr și Lavinia Pirva au ales sa iși traiasca iubirea departe de ochii curioșilor. Avand in vedere ca sunt doi dintre cei mai cunoscuți artiști de la noi din țara, aceștia formeaza un cuplu discret. Se afișeaza rar impreuna, nu doar la evenimente…

- Cu toate ca sunt doua dintre cele mai cunoscute vedete de la noi din țara, de ani buni, formeaza unul dintre cele mai discrete cupluri. In urma cu puțin timp, și-au incalcat propria regula, fotoreporterii Playtech Știri au obținut imagini inedite cu Lavinia Pirva si Stefan Banica Jr. la un eveniment…

- Superba bruneta a facut furori cu una dintre cele mai recente apariții. Imaginile publicate in mediul online au starnit un val de comentarii, unele neașteptate. Fanii au reacționat imediat cand au vazut cum s-a imbracat Lavinia Pirva la un concert. Ce au ținut sa ii transmita soției lui Ștefan Banica…

- In ochii partenerului sau, este cea mai frumoasa femeie din Romania. Cert este ca ținutele sale fac furori in randul internauților și nu numai! Sotia unui fotbalist roman atrage toate privirile la facultate. Superba blonda este o apariție spectaculoasa. „Cand Lena iese pe strada, e deranj mare de tot”…

- Andreea Marin, poreclita in spațiul public „Zana Surprizelor”, a fost intrebata de Denise Rifai, in emisiunea pe care o modereaza la Kanal D, daca Lavinia Pirva, actuala soție a lui Ștefan Banica Jr., o copiaza. Ce raspunsul a oferit fosta jurnalista. VIDEO Ce relație are Andreea Marin cu actuala soție…

- Cu toate ca au trecut deja doua decenii de cand prezentatoare și actorul au pus punct casniciei lor, fanii nu au uitat și unii se pare nici nu au iertat zvonurile ce susțineau ca celebrul barbat a calcat stramb, motivul divorțului fiind, de fapt, actuala sa soție. Recent, Lavinia Pirva a fost comparata…