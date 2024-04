Stiri pe aceeasi tema

- Richard Abou Zaki rabufnește in ediția difuzata in seara aceasta de la „Chefi la cuțite”. Echipa sa a caștigat doua probe, insa saptamana trecuta nu a avut noroc, a pierdut battle-ul, iar o concurenta a fost eliminata.In seara aceasta, la „Chefi la cuțite”, cel de-al patrulea battle incinge atmosfera…

- In ediția din aceasta seara, de pe data de 23 aprilie 2024, a emisiunii Chefi la cuțite de la Antena 1, emoțiile și stresul au fost la cote maxime! Alexandru Sautner a „explodat” și nu a mai ținut cont de camerele de filmat! Iata de ce s-a enervat celebrul chef, dar și ce a transmis in cadrul emisiunii!

- Lacramioara Pintilie i-a cucerit pe jurați cu preparatul adus la preselecții. Concurenta a primit cuțitul de aur de la Chef Richard Abou Zaki. Are in spate o experiența de 16 ani in bucatarie, mare parte din ea acumulata in perioada in care muncea in Italia.

- Chef Alexandru Sautner a izbucnit in timpul unei probe. Juratul a degustat preparatele colegilor sai și a marturisit ca tema nu a fost respectata in totalitate. Reacția pe care a avut-o i-a uimit pe ceilalți jurați din competiție.

- Ediția de miercuri, 20 martie 2024, a emisiunii „Chefi la cuțite”, sezonul 13, a fost una plina de suspans și emoții. O concurenta a primit cuțitul de aur. Cine este Lacramioara Pintilie, concurenta care l-a impresionat pe Chef Richard Abou Zaki. Afla intreaga ei poveste de viața! Lacramioara Pintilie…

- CARAS-SEVERIN – Rulada de iepure cu ierburi aromate l-a facut pe chef Richard Abou Zaki sa-i ofere cuțitul de aur in ediția 3 din sezonul 13 Chefi la cuțite, de pe 20 martie 2024. Aceasta are posibilitatea sa mearga direct in battle-uri! Lacramioara si-a deschis la Resita, chiar in aceasta luna, o cofetarie…

