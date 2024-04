Stiri pe aceeasi tema

- Ediția din aceasta seara, de pe data de 23 aprilie 2024, a emisiunii Chefi la cuțite de la Antena 1 a adus multe emoții pentru telespectatori! Prima amuleta din sezonul 13 a fost folosita de Alexandru Sautner. Iata ce le-a cerut celebrul chef celorlalte doua echipe din competiție!

- Ediția din aceasta seara, de pe data de 8 aprilie 2024, a emisiunii Chefi la cuțite de la Antena 1 a fost plina de emoții. Alexandru Sabadeanu a primit cuțitul de aur de la chef Orlando Zaharia. Concurentul a gatit un desert complex pentru jurații emisiunii. Aceștia au fost impresionați!

- Ediția din aceasta seara, de pe data de 8 aprilie 2024, a emisiunii Chefi la cuțite de la Antena 1 a adus noi provocari pentru cei patru chefi. Irina Fodor a facut un anunț important pentru jurați! Tema jocului pentru amuleta le-a dat batai de cap acestora! Iata ce trebuie sa faca in aceasta seara!

- Orlando Zaharia, Ștefan Popescu, Richard Abou Zaki și Alexandru Sautner formeaza noua echipa a juraților show-ului culinar Chefi la Cuțite de la Antena 1. Catalin Scarlatescu a vorbit deschis despre relația pe care o are cu cei patru colegi din industrie. Ce a dezvaluit despre unul dintre ei: „Din tinerețe”.…

- Catalin Scarlatescu a facut primele declarații despre Orlando Zaharia, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Richard Abou Zaki, noii jurați de la „Chefi la cuțite”. Pe toți ii cunoaște bucatarul, avand in vedere ca muncesc in același domeniu. In toamna anului trecut, Catalin Scarlatescu, Florin Dumitrescu…

- Suzie Kennedy, cea mai cunoscuta sosie a lui Marilyn Monroe, și-a facut apariția in platoul sezonului 13 Chefi la cuțite. Chef Richard Abou Zaki, chef Alexandru Sautner, chef Ștefan Popescu și chef Orlando Zaharia au avut parte de o surpriza de zile mari in ediția 2 a show-ului culinar, de pe 19 martie…

- Eșec total pentru emisiunea Chefi la Cuțite la debutul noului sezon. Luni, 18 martie 2024, a debutat sezonul 13 Chefi la Cuțite, in frunte cu cei patru noi jurați: Orlando Zaharia, Ștefan Popescu, Alexandru Sautner și Richard Abou Zaki. Din nefericire, Antena 1 nu s-a clasat in topul preferințelor telespectatorilor.…

- Chef Catalin Dumitrecu trece printr-o perioada dificila in urma plecarii de la Chefi la Cuțite, la care nimeni nu se aștepta. De atunci, au aparut tot felul de zvonuri legate de renunțarea la emisiunea care l-a facut celebru pe el și ceilalți doi colegi, motiv pentru care bucatarul a decis sa spuna…