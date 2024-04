Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Lozinca are o poveste impresionanta de viața. Concurenta a suferit o amputație de picior, in urma unui accident cu scuterul pe care l-a avut la 16 ani. Jurații au ramas fara cuvinte in fața tinerei care și-a facut apariția in platou.

- Farfuria pe care Geanina Craciun, o tanara in varsta de 30 ani, scriitoare și reporter TV, a pregatit-o pentru chefi in ediția din aceasta seara a starnit controverse. Un schimb de replici acide a avut loc intre Alexandru Sautner și Richard Abou Zaki.

- In ediția 11 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 13, Alexandru Sautner a rabufnit de enervi și cu greu și-a putut controla reacțiile in platou, atunci cand a degustat farfuria pregatita de Geanina Craciun.

- Adina Chițu a venit la Chefi la cuțite cu desertul care ii amintește de copilarie: lapte de pasare, chiar daca ea nu are voie sa mai guste dulciuri vreodata din cauza unei boli autoimune. A aflat ca sufera de lupus in urma cu patru ani, dupa ce toata viața a avut simptome.

- Florin Mihuț este tanarul in scaun cu rotile care i-a impresionat pe chefi cu povestea lui de viața incredibila, in ediția 8 din sezonul 13 Chefi la cuțite de pe 3 aprilie 2024. Iata ce le-a spus juraților despre cel mai dificil moment prin care a trecut.

- In cadrul emisiunii Chefi la cuțite, dupa cum ne-am obișnuit, ne sunt prezentate și poveștile de viața ale unora dintre concurenții care vin sa ii impresioneze pe chefi cu preparatele lor. De aceasta data, Sorina Andreea Ion și-a spus povestea emoționanta și a vorbit despre sacrificiile pe care le-a…

- Evelyn Balu are o poveste dramatica. Tanara mama a trecut prin clipe de coșmar din cauza barbatului alaturi de care are doi copii. Concurenta nu s-a mai putut abține și a izbucnit in lacrimi.

- Catalin Scarlatescu a facut primele declarații despre Orlando Zaharia, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Richard Abou Zaki, noii jurați de la „Chefi la cuțite”. Pe toți ii cunoaște bucatarul, avand in vedere ca muncesc in același domeniu. In toamna anului trecut, Catalin Scarlatescu, Florin Dumitrescu…