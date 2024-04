Stiri pe aceeasi tema

- Cinci persoane au fost transportate la spital in urma unui atac cu sabie care a avut loc marți in estul Londrei. Poliția a precizat ca incidentul nu pare sa fie unul terorist, scriu BBC și The Guardian. Un barbat in varsta de 36 de ani a fost arestat la Hainault, in estul Londrei, dupa ce […] The post…

- Un barbat in varsta de 36 de ani a fost arestat la Hainault, in estul Londrei, dupa ce a atacat trecatori cu o sabie si ranit mai multe persoane, anunta marti Politia din cartierul londonez Redbridge, relateaza AFP. Citește și Banii Mioveniului – ingropati de grandomania primarului Georgescu in proiecte…

- Un barbat in varsta de 36 de ani a fost arestat la Hainault, in estul Londrei, dupa ce a atacat trecatori cu o sabie si a ranit mai multe persoane, anunta marti Politia din cartierul londonez Redbridge, relateaza AFP, potrivit news.ro.Politia precizeaza intr-un comunicat ca a fost chemata „cu puțin…

- "Sunt in curs de desfasurare analize pentru a determina despre ce substanta este vorba, dar in acest stadiu credem ca este vorba despre o substanta coroziva”, a declarat politia. "Un barbat a fost vazut fugind de la locul faptei. Apelam la resurse din intreaga metropola pentru a-l prinde pe acest individ…

- Atac in plin centrul Londrei, unde noua persoane, intre care și doi minori, au fost ranite de un barbat necunoscut. Acesta a aruncat cu acid intr-o mașina in care se afla o femeie cu cei doi copii ai sai.Alte sase persoane - trei membri ai publicului si trei agenti de politie - au fost ranite dupa…