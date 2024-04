Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Lozinca are o poveste impresionanta de viața. Concurenta a suferit o amputație de picior, in urma unui accident cu scuterul pe care l-a avut la 16 ani. Jurații au ramas fara cuvinte in fața tinerei care și-a facut apariția in platou.

- Alina Fintineanu i-a surprins pe jurați cu dezvaluirile facute, in ediția 11 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 13, de la Antena 1. Concurenta a renunțat la stomatologie pentru a deveni patiser.

- In ediția 11 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 13, Orlando Zaharia, Alexandru Sautner și Richard Abou Zaki au facut un gest emoționant pentru Ștefan Popescu, care a realizat ca nu va avea echipa in battle-uri.

- In cadrul emisiunii Chefi la cuțite, dupa cum ne-am obișnuit, ne sunt prezentate și poveștile de viața ale unora dintre concurenții care vin sa ii impresioneze pe chefi cu preparatele lor. De aceasta data, Sorina Andreea Ion și-a spus povestea emoționanta și a vorbit despre sacrificiile pe care le-a…

- Mario Madalin Dumitru este concurentul care l-a convins pe chef Alexandru Sautner sa-i ofere cuțitul de aur, chiar in ediția 6 din sezonul 13 Chefi la cuțite de pe 1 aprilie 2024. Iata cu ce se ocupa tanarul care merge direct in etapa battle-urilor.

- Mario Madalin Dumitru a primit cuțitul de aur de la chef Alexandru Sautner in ediția 6 din sezonul 13 Chefi la cuțite de pe 1 aprilie 2024. Concurentul nu s-a așteptat nici macar o secunda la acest gest din partea juratului.

- Orlando Zaharia, Ștefan Popescu, Richard Abou Zaki și Alexandru Sautner formeaza noua echipa a juraților show-ului culinar Chefi la Cuțite de la Antena 1. Catalin Scarlatescu a vorbit deschis despre relația pe care o are cu cei patru colegi din industrie. Ce a dezvaluit despre unul dintre ei: „Din tinerețe”.…

- In prima ediție a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 13, Chef Vlad Padurescu a degustat preparatele gatite de Orlando Zaharia, Alexandru Sautner, Richard Abou Zaki și Ștefan Popescu, la proba pentru primul avantaj din acest sezon. La final, acesta a anunțat cine a caștigat prima amuleta.