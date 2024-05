Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Stoica, managerul general al FCSB, a reacționat dupa declarațiile date de Tudorel Stoica despre echipa lui Gigi Becali, intr-un interviu pentru GSP.ro. „Echipa aia nu exista! Sunt doar 4 litere din alfabet”, a fost una dintre declarațiile dure date de Tudorel Stoica, cel care a fost capitanul…

- Tudorel Stoica, 69 de ani, a desființat echipa lui Gigi Becali printr-un discurs contondent. Fostul capitan al „viteziștilor” nu crede ca FCSB va face performanțe pe plan european Tudorel Stoica, 69 de ani, este capitanul Stelei din 1986, echipa care a izbandit pe plan continental la cel mai inalt nivel,…

- Gigi Becali (65 de ani) n-a uitat de Steaua dupa caștigarea titlului. Patronul FCSB-ului a avut de transmis un mesaj dur pentru „militari” și a facut o solicitare de impact. Iși dorește ca echipa pe care o deține sa primeasca stadionul Ghencea. FCSB este noua campioana a Romaniei. Trupa lui Elias Charalambous…

- FCSB e noua campioana a Romaniei, dupa 2-1 cu Farul, in etapa #7 din play-off. Gabi Balint, legenda Stelei, a lansat o ironie la adresa roș-albaștrilor. Un susținator al proiectului CSA Steaua, Balint a ironizat-o pe FCSB. Echipa lui Gigi Becali a caștigat titlul cu numarul 6, incepand din 2003. „Felicitari…

- Victor Pițurca a vorbit despre echipa Stelei care a caștigat Cupa Campionilor in 1986, laudand jocul prestat atunci de „militari”. Fostul atacant al acelei echipe a avut cuvinte de lauda pentru foști sai colegi și a spus ca echipa antrenata atunci de Emeric Ienei facea un presing asemanator cu cel pe…

- Anghel Iordanescu a avut o reactie fabuloasa, dupa ce Gica Hagi a invins-o pe Rapid. Fostul selectioner a declarat ca prin victoria obtinuta de Farul, „Regele” i-a facut cadou finului Gigi Becali titlul in Liga 1. FCSB se poate distanta la sapte puncte fata de rivala Rapid, dupa ce giulestenii au fost…

- Adrian Popa (35 de ani), extrema dreapta, s-a intors la CSA Steaua. El pleca in vara lui 2023 din Ghencea și semna cu Concordia Chiajna, unde a stat doar jumatate de an. Adrian Popa, liber de contract de 3 luni și jumatate, va juca in play-out-ul din Liga 2, in tricoul Stelei. Adrian Popa a revenit…

- CSA Steaua a ratat calificarea in play-off-ul Ligii 2, pentru prima data, iar numele importante care susțin clubul Ministerului Apararii Naționale sunt revoltate. Valeriu Rachita, un apropiat al lui Victor Pițurca, a dezvaluit ca fostul selecționer este foarte dezamagit de cum CSA gestioneaza echipa…