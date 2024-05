Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat ca a existat o discutie intre angajatii din Guvern si Alexandru-Mihai Ghigiu, seful Cancelariei prim-ministrului, intrebat despre greva japoneza a lucraritorilor din Executiv.

- O noua categorie de angajați din sistemul public demareaza protestele in vederea majorarii salariilor. Cei care lucreaza in cadrul Oficiilor Registrului au intrat joi in greva japoneza. Principala solicitare este de ordin financiar, mai precis o majorare cu 15% a salariilor. Membrii Sindicatului Angajatilor…

- Preț de o ora, angajații Spitalului Clinic Județean de Urgența Bistrița sunt in greva de avertisment. Aceștia se alatura angajaților din 300 de spitale din țara, care sunt nemulțumiți de majorarile salariale propuse de Guvern, pe care le considera insuficiente. Timp de o ora, in intervalul 12:00-13:00,…

- Mai mulți angajați ai Poștei Romane, din Alba Iulia sunt in greva de doua zile. Sunt hotarați sa continue acțiunile de protest Angajații oficiului poștal din gara CFR din Alba Iulia sunt in greva de doua zile. Aceștia sunt hotarați sa ramana in greva pana cand cerințele lor vor fi ascultate. Mai mulți…

- Angajații primariilor comunale și din orașele mici au anunțat ca vor declanșa greva generala in ziua alegerilor locale și europarlamentare. Președintele executiv al Sindicatului Național al Salariaților Primariilor din comunele și din orașele Romaniei, Ștefan Sbiera, a precizat ca toate negocierile…

- Consiliul de coordonare al Federației "Solidaritatea Sanitara" a hotarat sa continue acțiunile de protest prin organizarea unei greve de avertisment care va avea loc la data de 3 aprilie, in intervalul orar 12:00 - 13:00. Potrivit unui comunicat transmis marti și citat de Agerpres, actiunea de protest,…

- Angajatii primariilor de comune vor incepe luni actiunile de protest. Ei sunt nemulțumiți ca Guvernul nu a tinut cont de solicitarile acestora privind salarizarea, a anuntat joi liderul Sindicatului National al Salariatilor Comunelor si Oraselor din Romania – SCOR, Dan Carlan. Mai exact, salariatii…

