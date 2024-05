VIDEO. Imagini cu deszăpezirea pe Transfăgărășan. Drumul ar putea fi redeschis mai devreme ca de obicei Drumarii au inceput deszapezirea pe Transfagarașan. Vești in acest sens au venit chiar miercuri, 1 mai, de la DRDP Brașov. Dat fiind faptul ca zapada este mai puțina decat in alți ani, drumul ar putea fi deschis mai devreme de 1 iulie, data obișnuita, estimeaza sursa menționata. Drumarii lucreaza de zor sa inlature zapada de […] The post VIDEO. Imagini cu deszapezirea pe Transfagarașan. Drumul ar putea fi redeschis mai devreme ca de obicei first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

