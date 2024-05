Imagini spectaculoase cu artificii pe cerul serii de ziua Constantei ! (FOTO+VIDEO)

Stiri pe aceeasi tema

- Constantenii si turistii au participat si astazi, duminica 18 mai 2024 la evenimentele organizate la Constanta cu ocazia zilei municipiului. Profitand de ziua de duminica, oamenii au iesit cu mic cu mare in Piata Ovidiu, in parcurile in care au fost organizate diverse evenimente dar si la Muzee si Teatru.…

- Un meteorit a facut lumina in toiul nopții in Spania și Portugalia. Mii de oameni au surprins momentul in care meteoritul s-a dezintegrat și a luminat cerul intr-un nuanțe de albastru. Imaginile au devenit virale pe rețelele sociale.

- FOTO: Aurora boreala vizibila in mai multe localitați din Alba: Imagini spectaculoase cu luminile nordului, surprinse pe cerul din județ FOTO: Aurora boreala vizibila in mai multe localitați din Alba: Imagini spectaculoase cu luminile nordului, surprinse pe cerul din județ Aurora boreala a fost vizibila,…

- Spectacolul incredibil al luminilor nordice, cunoscut sub numele de Aurora Boreala, a putut fi admirat si pe cerul Romaniei. In mai multe zone din țara, inclusiv in Cluj, cerul a oferit mai multe momente incredibile.

- Ploua in aceasta seara la Constanta. Cerul va fi inorat si zilele urmatoare la malul marii. Potrivit ANM, in Dobrogea in intervalul 30 aprilie ora 9.00 1 mai 2024 vremea va fi relativ normala termic.Cerul va fi temporar noros mai ales in ultimele ore ale intervalului cand pe arii restranse vor fi averse…

- Duminica Floriilor a debutat cu doua tragedii la Constanta, tragedii soldate cu decesul a doua persoane. Un tanar a murit intr un cumplit accident rutier la Sinoe chiar de ziua sa onomastica, iar un barbat s a inecat in mare. Zi de mare sarbatoare pentru crestinii ortodocsi, Duminica Floriilor a oferit…

- Bucurestenii, dar si locuitorii altor orase din Romania, s-au trezit miercuri dimineata cu masinile acoperite de praf saharian, dupa ce un astfel de val a „maturat” tara. Oameni din Tulcea, Constanta, Ialomita, Braila, dar si din alte zone ale tarii si din Bucuresti au postat fotografii. Concentratii…

- Inaugurarea complexului sportiv din orașul Sangeorz-Bai este programata, sambata, pe 13 aprilie. Valoarea totala a investiției este de 15,2 milioane lei, puțin peste 3 milioane de euro, proiectul fiind finalizat prin intermediul Companiei Naționale de Investiții. Noul complex sportiv din Sangeorz-Bai…