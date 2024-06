Guvernul a decis sa treaca la masuri extreme in cazul corupției din vami, motivand ca altfel nu va putea indeplini jaloanele din PNRR. Cea mai importanta dintre acestea este instituirea controlului corporal, al bagajelor și al mașinilor personale in cazul vameșilor. In plus, cei care vor dori sa activeze in acest sector vor fi supuși […] The post Vameșii, scuturați la propriu. Controale corporale la ieșirea din serviciu first appeared on Ziarul National .