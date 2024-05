Stiri pe aceeasi tema

- In acest final de saptamana, in Iulius Town, sunt așteptați iubitorii de satira, care vor descoperi o expoziție cu peste 300 de caricaturi realizate de artiști romani. Timișorenii care vin in Iulius Mall pot beneficia și de o spirometrie gratuita, iar cei care s-au inscris la Timotion au timp pana sambata…

- Dupa criza de ieri, cu zeci de elevi și profesori bolnavi și trimiși la spital – joi, conducerea Colegiului Național CD Loga din Timișoara anunța ca lucrurile s-au stabilizat. Numarul de simptomatici a scazut. Urmeaza o dezinfecție temeinica, cu substanțe virucide și bactericide cu spectru larg. Elevii…

- Galeria LogArt din cadrul Colegiului National Constantin Diaconovici Loga, unde sunt prezentate expozitii personale ale elevilor dedicate colegilor, sub coordonarea artistului Sorin Scurtulescu, il prezinta pe Filip Hariga, elev al prestigiosului liceu timișorean, care expune zece desene selectate din…

- Expoziția de pictura „APA – Interferențe culturale” a fost vernisata miercuri, 20 martie, la Palatul Apelor din Timișoara. Cu aceasta ocazie, cladirea a fost redeschisa publicului. Expoziția se afla la cea de-a doua ediție, prima desfașurandu-se chiar anul trecut, cand Timișoara a purtat titlul de Capitala…

- Expoziție de excepție la Centrul de Proiecte din Timișoara. Cei care sunt curioși de cum au trait șvabii banațeni acum mai bine de un secol pot vedea obiecte veritabile, pe care aceștia le aveau in gospodarie și le foloseau zi de zi. Expoziția „Crampeie Identitare: farmecul vieții șvabești” este vernisata…

- Echipa de baschet a Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia a avut o evoluție meritorie la etapa zonala din cadrul Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar, disputata zilele trecute la Arad, la Liceul cu Program Sportiv. Aceasta etapa a adus fața in fața echipele Colegiului Național „Decebal”…

- Memorialul Revoluției din Timișoara, Memorialul Inchisoarea Pitești și Muzeul Național Brukenthal prezinta, in perioada 9 martie – 2 mai, expoziția „Fenomenul Pitești. Adevarata fața a comunismului in Romania”, avand-o invitat special pe Cornelia Fiat, de la Asociația Foștilor Deportați in Baragan.…

- Cei care cauta marțișorul perfect in aceste zile, in Piața Victoriei din Timișoara au parte de un adevarat „spectacol” vizual. Cum zona cea mai circulata din oraș le este dedicata artiștilor, aceștia s-au intrecut in maiestrie sa creeze cele mai frumoase simboluri ale vestirii primaverii. Toate sunt…