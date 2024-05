Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a mers miercuri la depoul Dudesti, impreuna cu candidata social-democratilor la Primaria Capitalei, Gabriela Firea. Ei au stat de vorba cu soferii, mecanicii si dispecerii care nu au avut zi libera.

- Premierul Marcel Ciolacu a transmis un mesaj de 1 Mai celor care muncesc fara intrerupere pentru a asigura servicii publice esentiale, fie ca sunt la stat sau in privat, precizand ca ”efortul lor este pretuit” si ca va lupta in continuare pentru ca veniturile lor sa creasca. Ciolacu s-a aflat miercuri,…

- Gabriela Firea, pe locul II in sondajele de opiniePrin decizia PSD de a merge pe lista separata pentru București, Gabriela Firea a intrat direct pe a doua poziție a preferințelor exprimate in sondajele de opinie. Fostul edil are o rata de conversie de 76% la suta din voturile electoratului social-democrat…

- Premierul Marcel Ciolacu s-a declarat convins, miercuri, ca presedintele PSD Bucuresti, Gabriela Firea, va castiga alegerile pentru Primaria Capitalei, indiferent daca Cristian Popescu Piedone se va retrage sau nu din cursa electorala, potrivit agerpres.ro. El a precizat, intr-o emisiune la Romania…

- Liderii coalitiei PSD- PNL il prezinta miercuri pe candidatul comun la Primaria Capitalei, medicul Catalin Cirstoiu, intr-o conferinta de presa care va avea loc la Palatul Parlamentului, la care vor participa si presedintele PSD Bucuresti, Gabriela Firea, si presedintele PNL Bucuresti, Sebastian Burduja,…

- Lucian Romașcanu, purtatorul de cuvant al Partidului Social Democrat, a intervenit telefonic, luni seara, la o emisiune televizata, unde a spus ca, cel mai probabil, PSD și PNL vor merge separat in alegerile locale pentru Primaria Capitalei. In timpul intervenției, Romașcanu a evidențiat ca, deși coaliția…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat vineri ca in acest moment candidatul pentru functia de primar general al Capitalei din partea PSD este Gabriela Firea, dar in perioada urmatoare social-democratii vor decide daca merg separat la aceste alegeri sau impreuna cu PNL. Premierul a fost intrebat cine va…

- Premierul Marcel Ciolacu, lider PSD, a facut un anunț de ultima ora privind candidatul social democraților pentru funcția de Primar General al Municipiului București, la alegerile locale din acest an.