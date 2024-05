Stiri pe aceeasi tema

- Un angajat al IKEA și alte șase persoane au fost reținuți de poliție. Anchetatorii il acuza pe salariatul companiei ca a facut 55 de retururi false. Prejudiciul se ridica la aproape 90.000 de euro. ”La data de 11 aprilie 2024, politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti – Serviciul…

- US Treasury Secretary Janet Yellen warned China on Monday that Washington will not accept new industries being decimated by Chinese imports as she wrapped up four days of meetings to press her case for Beijing to rein in excess industrial capacity, according to Reuters. Yellen, making a second trip…

- Companiile petroliere rusești se confrunta cu intarzieri la plata pentru țiței și combustibil de pana la cateva luni, pentru ca bancile din China, Turcia și Emiratele Arabe Unite (EAU) devin tot mai precaute in privința sancțiunilor secundare ale SUA, au declarat pentru Reuters mai multe surse familiare…

- The European Union and the United Nations said Hong Kong‘s new national security bill was deeply worrying and could erode fundamental freedoms in the China-ruled city, according to Reuters. “It is alarming that such consequential legislation was rushed through the legislature through an accelerated…

- Donald Trump a autorizat in 2019, la doi ani de la preluarea mandatului de presedinte al SUA, Agentia Centrala de Informatii (CIA) sa lanseze o campanie clandestina pe retelele sociale din China cu scopul de a intoarce opinia publica din China impotriva propriului guvern, au dezvaluit pentru Reuters…

- China and NATO held an eighth military staff dialogue on security policy in Beijing on Wednesday, according to a statement from the Chinese defence ministry, according to Reuters. The two sides exchanged views on defence matters between China and NATO, as well as the international and regional situation,…

- States with the largest nuclear arsenals should negotiate a treaty on no-first-use of nuclear weapons against each other or make a political statement in this regard, China‘s foreign ministry’s arms control department said, according to Reuters. Director general of the department, Sun Xiaobo, called…

- China firmly opposes the United States imposing sanctions on Chinese enterprises for Russia-related reasons, the Chinese commerce ministry said on Monday, according to Reuters. China will take necessary measures to firmly safeguard the legitimate rights and interests of Chinese enterprises, the ministry…