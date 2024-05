Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu, insotit de 11 miniștri ai cabinetului și alti oficiali, s-a imbarcat in cursa oficiala Tarom cu destinația Ankara, acolo unde va fi primit, marți, de președintele Turciei Recep Tayyip Erdogan. Vizita oficiala constituie un moment cheie de la stabilirea Parteneriatului Strategic…

- Cristian Popa, membru al Consiliului de Administrație al Bancii Naționale a Romaniei (BNR), a comentat evoluția pieței imobiliare din Romania, subliniind ca, in ciuda predicțiilor pesimiste repetate, prețurile locuințelor continua sa creasca intr-un mod sustenabil. „In pofida numeroaselor „analize”…

- In ultima ședința a Consiliului de Administrație de la Conpet SA Ploiești, de la sfarșitul lunii aprilie 2024, directorul general Dorin Tudora, impus și susținut de Iulian Dumitrescu și Roberta Anastase, a fost acuzat de acordarea unor mariri de salarii doar angajaților aflați in siajul PNL. Ultima…

- MM Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit despre faptul ca Ștefan Tarnovanu a fost in afara lotului la amicalul Columbia - Romania 3-2. Portarul de la FCSB a fost pe banca la partida cu Irlanda de Nord, 1-1, insa la meciul impotriva Columbiei nu a mai prins foaia, in…

- ”Sphera Franchise Group (simbol bursier SFG), cel mai mare grup din industria food service din Romania, a bugetat pentru anul 2024 cresteri de doua cifre pentru principalii indicatori financiari. Compania si-a propus sa ajunga la vanzari in restaurante de peste 1,64 miliarde lei, mai mari cu 12,2% comparativ…

- Dezacordul Guvernului Austriei pentru includerea Romaniei și a Bulgariei in Schengen este rușinoasa, incorecta și ineficienta, a spus Walter Baier, lider al Partidului Stangii Europene. „Dați-mi voie sa raspund acum in calitate de austriac. Consider rușinoasa poziția Guvernului austriac. Este nedreapta,…

- Romania a reușit sa evite recesiunea, potrivit lui Cristian Popa, membru al Consiliului de Administrație al Bancii Naționale a Romaniei (BNR), datorita fondurilor PNRR. Aproximativ 3,6% din totalul cheltuielilor de investiții publice, care au reprezentat 5,9% din PIB, au fost acoperite de fonduri europene,…