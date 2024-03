Stiri pe aceeasi tema

- Surse din coaliție au dezvaluit in exclusivitate pentru Realitatea PLUS ce planuri au aleșii pentru alegeri. La București, se vor face sondaje cu ajutorul a doua case de sondare diferite, iar membrii partidelor incearca sa afle cine ar trebui sa fie subiectul acestor sondaje. Cele mai dezbatute nume…

- Surse din coaliție au dezvaluit in exclusivitate pentru Realitatea PLUS ce planuri au aleșii pentru alegeri. La București, se vor face sondaje cu ajutorul a doua case de sondare diferite, iar membrii partidelor incearca sa afle cine ar trebui sa fie subiectul acestor sondaje. Cele mai dezbatute nume…

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a declarat luni, 26 februarie, la Digi24, ca „vom cauta soluții cu PSD” și se va cauta „profilul potrivit pentru a prezenta un proiect pentru București”, dar momentan soluția PNL pentru Primaria Capitalei este Sebastian Burduja, ministrul liberal al energiei.„PNL…

- Presedintele social-democratilor Marcel Ciolacu a declarat ca, in momentul de fata, candidatul pentru functia de primar general din partea PSD este Gabriela Firea, insa "in interiorul coalitiei, la fel cum am stabilit si o alianta, urmeaza sa vedem daca vom merge separat in aceasta confruntare politica…

- Premierul Marcel Ciolacu, lider PSD, a facut un anunț de ultima ora privind candidatul social democraților pentru funcția de Primar General al Municipiului București, la alegerile locale din acest an.

- Liderul PNL Bucuresti, Sebastian Burduja, a declarat miercuri despre candidatura la Primaria Capitalei ca este convins ca ii bate mar pe amandoi, si pe Gabriela Firea si pe Nicusor Dan, pentru ca bucurestenii vor altceva. El a explicat ca Bucurestiul balteste, sta pe loc si nu mai are timp de pierdut,…

- Președintele PNL Bucuresti, Sebastian Burduja, a declarat miercuri, 14 februarie, ca bucurestenii vor altceva și ca ii va invinge și pe Nicușor Dan, și pe Gabriela Firea in alegerile locale din acest an, deși PSD nu și-a desemnat deocamdata candidatul la Primaria Capitalei.„Sunt convins ca ii bat mar…

- Intrebat, sambata, intr-o emisiune TV, pe cine ar vota pentru Bucuresti daca ar avea de ales doar intre Gabriela Firea si Nicusor Dan, Nicolae Ciuca a raspuns: „Candidatul PNL”. Intrebat daca Sebastian Burduja va fi candidatul liberalilor, Ciuca a raspuns pozitiv.Intrebat din nou pe cine ar pune stampila…