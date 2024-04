In goana disperata pentru a obține un al doilea mandat de președinte al Consiliului Județean Prahova, baronul PNL Iulian Dumitrescu, prin omul sau de incredere, Dumitru Tudone, va mari astazi potul susținerii din bani publici catre primarii din Prahova, in mod special pentru cei ai PNL, de la 6.100.000 de euro la 7.500. 000 de […] The post Disperare: Iulian Dumitrescu marește iar miza susținerii: 7.500.000 de euro pentru primarii din Prahova appeared first on Puterea.ro .