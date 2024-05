Producătorii ucraineni de zahăr cer suspendarea exporturilor Cer suspendarea exporturilor de zahar! Ucraina a exportat deja spre Uniunea Europeana intreaga cantitate de zahar care i-a fost atribuita pentru intregul an 2024, in cadrul sistemului de cote UE, sustin analistii intervievati luni de Reuters, iar Asociatia producatorilor ucraineni de zahar (Ukrtsukor) a cerut Guvernului de la Kiev sa suspende in mod oficial noi livrari de zahar catre blocul comunitar, transmite Agerpres . La inceputul acestui an, Comisia Europeana a propus mai multe masuri destinate limitarii intrarilor de produse agroalimentare din Ucraina, in incercarea de a calma protestele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

