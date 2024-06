Stiri pe aceeasi tema

- Decizia de a impune tarife vamale suplimentare pentru automobilele electrice chineze de catre UE este o masura de protecționism și va afecta atat interesele blocului comunitar cat și cele ale Chinei, a declarat, joi, Lin Jian, purtatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor Externe. El a precizat ca…

- China și Noua Zeelanda au insistat pe respectul reciproc, incluziune, cooperare și dezvoltare comuna indiferent de schimbarile situației internaționale in ultimii zece ani, și au asigurat progresul parteneriatului intre cele doua țari, a declarat, joi dupa-amiaza, premierul Chinei, Li Qiang, in cadrul…

- China este dispusa sa vada SUA increzatoare, deschise și prospere și spera ca SUA sa aiba, de asemenea, o viziune pozitiva asupra dezvoltarii Chinei, a declarat, vineri, președintele Chinei, Xi Jinping, in timpul intalnirii sale din Beijing cu secretarul de stat american Antony Blinken. El a subliniat…

- China a lansat, joi, nava spațiala Shenzhou-18 de la Centrul de lansare a sateliților Jiuquan din nord-vestul Chinei, a anunțat Agenția Spațiala Chineza cu Echipaj Uman (CMSA). Racheta purtatoare Long March-2F care transporta nava spațiala Shenzhou-18 cu trei astronauți chinezi la bord a fost lansata…

- Secretarul de stat al SUA, Anthony Blinken, a ajuns, marți, la Shanghai, incepandu-și a doua vizita in China din mandatul sau. Inainte de vizita sa, SUA au exagerat continuu teoria „supracapacitații industriei Chinei” prin intermediul mass-media, in special in domeniul vehiculelor electrice. In 2023,…

- Consiliul de Securitate al ONU a convocat, duminica, o reuniune de urgența in urma atacurilor realizate de Iran asupra Israelului. Insarcinatul cu afaceri ad-interim al delegației Chinei la ONU, Dai Bing, a declarat ca comunitatea internaționala nu poate accepta criza umanitara generata de conflictul…

- China are suveranitate incontestabila asupra insulelor, inclusiv Renai, din Marea Chinei de Sud și apelor adiacente, de asemenea, și asupra Insulei Diaoyu și insulelor din apropiere. Acțiunile adoptate de China in Marea Chinei de Est și Marea Chinei de Sud, in conformitate cu Dreptul Internațional,…

- Consiliul de Securitate al ONU a votat luni propunerea Rusiei de organizare a unei reuniuni cu ușile deschise destinata marcarii a 25 de ani de la bombardamentele NATO asupra Iugoslaviei. Adjunctul reprezentantului Chinei la ONU, Geng Shuang, a transmis un mesaj dupa votare, prilej cu care a declarat…