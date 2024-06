Stiri pe aceeasi tema

- Desi ar fi trebuit sa execute noua ani de inchisoare, primiti prin contopirea mai multor pedepse, la sfarsitul lunii mai, fostul primar al orasului Constanta, Radu Mazare, a fost eliberat dupa numai cinci. Ce anume i-a determinat pe judecatori sa ia o astfel de decizie?

- Tribunalul Ilfov recunoaște, in motivarea deciziei de eliberare conditionata a lui Radu Mazare, fostul primar al Constantei, ca infractiunile pentru care a fost condamnat acesta sunt grave, iar prejudiciile consistente, dar spune ca intreaga sa conduita din penitenciar dovedeste ca executarea restului…

- Radu Mazare se bucura de viața, dupa ce a ieșit din inchisoare. Fostul edil se angajeaza și vrea sa stea departe de ochii publicului. Iata ce funcție va ocupa dupa ce și-a savarșit pedeapsa in spatele gratiilor.

- Radu Mazare, fostul primar al orașului Constanța, va fi eliberat din inchisoare, dupa ce Tribunalul Ilfov i-a admis, luni, cererea de liberare condiționata. Decizia este definitiva, scrie digi24.ro .

- Tribunalul Ilfov i-a admis luni lui Radu Mazare o cerere de eliberare conditionata din Penitenciarul Jilava, unde fostul primar executa o condamnare de 9 ani inchisoare, primita in anul 2019 in dosarul retrocedarilor ilegale de terenuri si plaje din Constanta si Mamaia. Initial, pe 17 aprilie, Judecatoria…

- Fostul primar din Constanța, Radu Mazare, va fi eliberat din inchisoare prin decizia de luni, 27 mai, a Tribunalului Ilfov.„Dispune liberarea conditionata a contestatorului condamnat MAZARE RADU ȘTEFAN, de sub puterea mandatului de executare a pedepsei inchisorii nr. 101/29.06.2023, emis de Tribunalul…

- Radu Mazare a fost eliberat din inchisoare, luni. Fostului primar al Constanței i-a fost admisa cererea de liberare condiționata de catre Tribunalul Ilfov. știre in curs de actualizare Articolul BREAKING Radu Mazare, eliberat din inchisoare apare prima data in .

- Radu Mazare a ajuns in spatele gratiilor dupa ce a fost condamnat la o pedeapsa de noua ani de inchisoare in dosarul retrocedarilor de plaje și terenuri din Mamaia. Tribunalul Ilfov a decis contopirea pedepselor lui Radu Mazare. In loc de 14 ani, va executa doar 9 ani De asemenea, fostul primar al orașului…